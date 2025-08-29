Parkplatz-Ärger: Investor hängt in Wertingen aus Protest riesige Todesanzeige auf

Gelungene Protestaktion oder pietätlos? So ganz einig sind sich die Wertinger und Wertingerinnen nicht, was sie von dem großen Plakat an einem Bauzaun in der Badgasse halten sollen. Das Banner hat Hermann Buhl an einem anbringen lassen. In der Todesanzeige geht es um den Abschied von einem Bauprojekt für „bezahlbaren Wohnraum in Wertingen“. Diese Pläne habe man wegen des Stellplatzzwanges der Stadt „begraben“ müssen, so ist dort zu lesen. Doch ist die Stellplatzsatzung im Vergleich zu anderen Städten im Landkreis wirklich so streng? Und was sagt der Wertinger Bürgermeister dazu?

Elli Höchstätter

86637 Wertingen

Stellplatzsatzung