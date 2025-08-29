Icon Menü
Investor sorgt für Aufsehen in Wertingen: Kritik an neuer Stellplatzsatzung

Wertingen

Parkplatz-Ärger: Investor hängt in Wertingen aus Protest riesige Todesanzeige auf

Mit einem Banner an einem Bauzaun wehrt sich ein Unternehmer gegen die neue Wertinger Stellplatzsatzung. Kann der Parkplatzstreit in Wertingen begraben werden?
Von Elli Höchstätter
    Diese Todesanzeige in Wertingen weist darauf hin, dass die geplanten Wohnungen wegen neuer Vorgaben zu den Parkplätzen nicht gebaut werden können.
    Diese Todesanzeige in Wertingen weist darauf hin, dass die geplanten Wohnungen wegen neuer Vorgaben zu den Parkplätzen nicht gebaut werden können. Foto: Daniel Dollinger

    Gelungene Protestaktion oder pietätlos? So ganz einig sind sich die Wertinger und Wertingerinnen nicht, was sie von dem großen Plakat an einem Bauzaun in der Badgasse halten sollen. Das Banner hat Hermann Buhl an einem anbringen lassen. In der Todesanzeige geht es um den Abschied von einem Bauprojekt für „bezahlbaren Wohnraum in Wertingen“. Diese Pläne habe man wegen des Stellplatzzwanges der Stadt „begraben“ müssen, so ist dort zu lesen. Doch ist die Stellplatzsatzung im Vergleich zu anderen Städten im Landkreis wirklich so streng? Und was sagt der Wertinger Bürgermeister dazu?

