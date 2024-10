100 neue Mitglieder in einem Jahr für TSV Wertingen

Knapp 80 Mitglieder folgten der Einladung zur Jahreshauptversammlung des TSV Wertingen am vergangenen Sonntag ins Sportheim am Judenberg. Nach der Begrüßung durch Präsident Roland Stoll wurde den verstorbenen Mitgliedern, insbesondere Ehrenmitglied Erika Sendlinger, gedacht. Im Anschluss berichtete der Präsident über die Geschehnisse seit der letzten Versammlung. Vor allem das Hochwasser im Juni hatte Folgen für den TSV Wertingen: Die Geschäftsstelle in der Kanalstraße wurde Opfer der Fluten, und so wurde diese ins Sportheim am Judenberg verlegt. Der finanzielle Schaden schlug mit etwa 1500 Euro zu Buche, der ideelle Schaden sei jedoch durch die Zerstörung der alten Bände der Vereinschronik immens, so Stoll.

Die Mitgliederentwicklung des Vereins ist weiterhin positiv. Im letzten Jahr kamen etwa 100 Mitglieder neu hinzu, sodass derzeit 1564 Mitglieder registriert sind. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich sei dieser Zuwachs zu verbuchen, der 54 Prozent der Gesamtmitgliederzahl ausmachte. Beim nächsten Tagesordnungspunkt ging es um die Neufassung der Vereinssatzung. Hier wollte das Präsidium einerseits strenge Strukturen auflockern, andererseits mussten gewisse Anpassungen zum Datenschutz vorgenommen werden. In der neuen Satzung ist die Anzahl der Vorstandsmitglieder flexibel. Sie muss jedoch aus mindestens drei Personen bestehen, kann sich aber auch aus mehr als die bisher satzungsgemäßen fünf Mitglieder zusammensetzen. Und die Abteilungen müssen künftig nicht mehr die gleiche Führungsstruktur haben wie das Präsidium. Bei kleinen Abteilungen kann sich die Abteilungsleitung auch nur aus zwei Personen zusammensetzen. Die neue Satzung wurde einstimmig angenommen.

Die folgenden Kurzberichte der Abteilungen zeigten wieder einmal die große Bandbreite des Vereins. So wurde über zahlreiche Erfolge in unterschiedlichen Sportarten berichtet, aber auch über Abteilungen, die nicht an Wettkämpfen oder im Ligabetrieb teilnehmen, sondern einfach nur ihrem Hobby nachgehen und sich sportlich betätigen. Zwei Aufstiege in die Landesliga, zum einen der der Fußballer, zum anderen der der Stockschützinnen, wurde von den anwesenden Mitgliedern mit Applaus bedacht. Aber auch die Erfolge der Leichtathleten, hier erlangten die Sportlerinnen und Sportler unter anderem sogar Deutsche- und Bayerische Meistertitel, wurden lautstark gewürdigt. Die Abteilung Handball berichtete über die Probleme mit der Gymnasiumshalle, in der sie normalerweise pro Saison etwa 70 Ligaspiele im Jugend- und Erwachsenenbereich bestreitet. Seit etwa einem Jahr ist jedoch das Hallendach undicht und die Pfützen in der Halle machen das Trainieren und Spielen teilweise unmöglich. Doch in den letzten Tagen kam Hoffnung auf Besserung auf, da inzwischen auf dem Dach gearbeitet wird. Die Sanierung des Hallenbads habe endlich begonnen, wurde berichtet. Die Fertigstellung dieser Maßnahme sehnen sich neben den Handballern, die derzeit deswegen auf Foyer und Kiosk bei Heimspielen verzichten müssen, vor allem auch die Schwimmer herbei.

Keine Notwendigkeit, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen

Schatzmeister Udo Höhn konnte von einem sehr guten Jahr 2023 berichten, musste jedoch die Stimmung gleich wieder dämpfen, da im Jahr 2024 größere Ausgaben anstehen und die Kontostände wieder sinken lassen werden. So wurde eine Lüftungsanlage ins Sportheim eingebaut und nach zwei Jahren ohne Hallengebühren aufgrund der Coronapandemie, flatterten 2024 gleich zwei Rechnungen über die Hallengebühren der Jahre 2022 und 2023 ein. Im Moment bestehe noch keine Notwendigkeit, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen, jedoch müsse man die weiteren Kostenentwicklungen im Auge behalten, so Höhn. Der folgende Kassenprüfungsbericht von Tina Huttner bescheinigte eine sehr lobenswerte Kassenführung auch der Abteilungskassen und somit schlug sie die Entlastung der Vorstandschaft vor, welche einstimmig von der Versammlung erteilt wurde.

Nach einer kurzen Pause richtete Bürgermeister Willy Lehmeier Worte an die Versammlung. Er berichtete über die derzeit schlechte wirtschaftliche Lage und die Folgen für den Landkreis und die Kommunen. So brechen auch bei der Stadt Wertingen voraussichtlich die Einnahmen durch die Gewerbesteuer ein, was zur Folge habe, dass künftige und laufende Projekte verschoben oder sogar eingestellt werden müssen. Die Planungen für die Tartanbahn im Stadion am Judenberg seien jedoch bereits weit fortgeschritten und werden auch weiterverfolgt. Auch wenn die Mitglieder mit Eigenleistung die Kosten senken können, werde das Projekt noch einen großen Posten im Haushalt der Stadt einnehmen. Da das Stadtoberhaupt und auch der Stadtrat hinter den Plänen stehen, ist die Hoffnung auf die Umsetzung der Baumaßnahme groß, auch wenn die Fertigstellung vielleicht erst ein Jahr später erfolgt.

Neuwahlen gehen schnell über die Bühne

Willy Lehmeier leitete dann auch gleich den nächsten Tagesordnungspunkt. Turnusgemäß standen die Neuwahlen des Präsidiums an. Die bisherigen Mitglieder standen alle wieder zur Wahl, und nachdem es keine weiteren Kandidaten gab, ging die Wahl schnell über die Bühne. Somit bleibt Roland Stoll Präsident des Vereins. Er wird vertreten durch Tobias Anton und Ulrich Stadler. Schatzmeister bleibt Udo Höhn, und Ralph Reineke fungiert als Schriftführer.

Ulrich Stadler und Roland Stoll nahmen dann noch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften vor. Irmgard Egger, Doris Kratzer und Frank Stadler waren anwesend und erhielten für je 40 Jahre Mitgliedschaft eine Urkunde. Ludwig Deisenhofer ist bereits seit 75 Jahren im Verein und erhielt neben der Urkunde auch noch ein Präsent. Die weiteren Jubilare über 40, 50, 60, 70 und 75 Jahre konnten aus verschiedenen Gründen nicht in der Versammlung geehrt werden, erhalten ihre Urkunden und Geschenke aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. (rstoll)