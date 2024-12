Jahreskonzert in Zusamaltheim mit einem neuen Dirigenten

Was haben die Schweizer Band Fäaschtbänkler und der Komponist John Miles mit den Musikerinnen und Musikern der Musikkapelle Zusamaltheim gemeinsam? Es ist – wie Moderator Matthias im Laufe des Abends erzählte – die Liebe zur Musik und zum Musizieren. Dies zeigt sich auch bei den zahlreichen Auftritten während des Jahres, bei denen die beiden Orchester ihrem Publikum gute Unterhaltung boten.

Viele Besucher und Besucherinnen kommen zum Konzert in Zusamaltheim

Ein Höhepunkt ist das Jahreskonzert, zu dem zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen. Franziska Plooij hieß alle Zuhörerinnen und Zuhörer, darunter auch einige Ehrengäste, willkommen. Die musikalische Begrüßung übernahm die Jugendkapelle unter der Leitung von Lea Lernhard mit der schwungvollen Ouvertüre „Jubilance“ und einigen weiteren Stücken. Lea Lernhard und ihre jungen Musikerinnen und Musiker erhielten großen Applaus für ihren gelungenen Auftritt. Der Wunsch nach Zugaben wurde natürlich gerne erfüllt. Viel Beifall gab es zudem für die Ansagen von Lisa, Antonia, Eva, Katharina, Theresa, Maja und Lioba für ihre Erzählungen zu den jeweiligen Musikstücken.

Jugendkapelle eröffnet den Abend

Bevor das Publikum in eine kurze Pause entlassen wurde, konnten Thomas Eisenbart als Vertreter des ASM Bezirks 17 und Franziska Plooij einige Musikerinnen für ihr langjähriges Musizieren ehren: für 10 Jahre Eva Almer, für 15 Jahre Sophia Feil und für 25 Jahre Sarah Deisenhofer und Kerstin Ehnle.

Maximilian Mayer steht bei der Stammkapelle am Dirigentenpult

„The Olympic Spirit“ war die Eröffnungsfanfare der Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul und sozusagen auch die „Eröffnungsfanfare“ für die Stammkapelle. Anna und Matthias führten durch das weitere Programm. Neu am Dirigentenpult ist seit September Maximilian Mayer, der von Matthias und Anna vorgestellt wurde. Unter seiner Leitung entführte das Orchester das Publikum musikalisch in den Schwarzwald - „Silva Nigra“ - und anschließend mit dem Stück „Lord Tullamore“ in die tiefen Flusstäler und weiten Wiesen Irlands, um dann bei dem Konzertwalzer „Ein Abend am Meer“ gedanklich die Reise an einem wunderschönen Strand enden zu lassen. Nach weiteren Stücken und zwei berührenden Liedern zum Abschluss spendete das Publikum begeisterten Applaus, und natürlich wurde eine Zugabe angekündigt. Mit der Melodie der typisch böhmischen AHA-Polka im Ohr machten sich die Konzertbesucher auf den Heimweg.