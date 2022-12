Jahresrückblick 2022

Wiedergewählt: Solo für Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner

Plus Buttenwiesens Rathauschef Hans Kaltner wurde am 12. September wiedergewählt. Der erste Urnengang musste wegen eines Fehlers verschoben werden.

Von Günther Herdin

Der Weg hin zur Bürgermeisterwahl in Buttenwiesen war holprig, aber nun ist es geschafft. Mit 1247 von 4826 möglichen Stimmen wurde Hans Kaltner am 12. September in seinem Amt als Bürgermeister von Buttenwiesen bestätigt. Bei seinem Solo wurden 107 ungültige Stimmen abgegeben.

