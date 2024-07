Jugendfeuerwehren des Landkreises Dillingen feiern Erfolge bei Zeltlager und Kreismeisterschaft

Die Kreisjugendfeuerwehr des Landkreises Dillingen veranstaltete ihr Zeltlager in diesem Jahr in Gundelfingen. Für die Jugendlichen stand dabei die Jugendleistungsprüfung im Mittelpunkt. Dabei mussten insgesamt 51 Jugendliche ihr Wissen und Können an verschiedenen Stationen praktisch wie theoretisch unter Beweis stellen. Das Kuppeln einer Schlauchleitung, das Anlegen eines Brustbundes und das Zuordnen einiger Materialien des Feuerwehrwesens waren etwa Teil des Tests, für den am Ende alle ihr Abzeichen überreicht bekamen. Aber auch viel Zeit miteinander, wie in der Jugendnacht und am Lagerfeuer, macht den Charakter der Veranstaltung aus.

Bei der Lagerolympiade konnten die Jugendlichen mit Spiel, Spaß und etwas Geschick den Nachmittag bei sommerlichen Temperaturen genießen. Am letzten Veranstaltungstag wurde das Augenmerk ganz auf die Kreismeisterschaft gelegt. In Vierergruppen starteten die einzelnen Mannschaften in einen Parcours, bei dem es nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um Teamwork und Geschicklichkeit ging.

Jugendfeuerwehren zeigen Teamgeist und Fähigkeiten in Gundelfingen

Kreisjugendwart Claus Zimmermann, Gundelfingens Zweiter Bürgermeister Roman Schnalzger und Kreisbrandinspektor Uwe Neidlinger waren sich in ihren Ansprachen einig, wie wichtig die Arbeit der Mitglieder der einzelnen Jugendfeuerwehren sei. Landrat Markus Müller erzählte, dass auch er in jungen Jahren Mitglied der Jugendfeuerwehr gewesen und nun stolz auf die Wehren im Landkreis sei. Siegfried Denzel verkündete, dass seine Frau und er mit ihrer gleichnamigen Stiftung die Kreisjugendfeuerwehr Dillingen für die Jugendarbeit die nächsten 10 Jahre unterstützen möchte. Als Reaktion darauf veranlasste die Organisation eine Namensänderung der Veranstaltung in Kreismeisterschaft der Jugendfeuerwehr Landkreis Dillingen mit Siegfried-und-Elfriede-Denzel-Pokal. An der gesamten Kreismeisterschaft nahmen 33 Mannschaften teil. Den dritten Platz belegte die Jugendfeuerwehr Steinheim, die Gruppe Aislingen 4 kam auf den zweiten Platz und der Sieg ging samt Wanderpokal an die Mannschaft Laugna 1. (AZ)