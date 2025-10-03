Jugendliche flüchten in Frauenstetten mit ihren Motorrollern vor Polizeikontrolle

Die Wertinger Polizei hat am Donnerstagabend im Buttenwiesener Gemeindeteil Frauenstetten zwei Jugendliche bei einem Fluchtversuch mit manipulierten Motorrollern gestoppt. Die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren versuchten laut Polizeibericht, vor der Verkehrskontrolle zu fliehen.

Eine Fahrerlaubnis hatten die beiden Jungs nicht

Gegen 21 Uhr war eine Streife der Wertinger Polizei auf die beiden Kleinkraftradfahrer in der Straße Am Schulhaus aufmerksam geworden. Als die Jugendlichen kontrolliert werden sollten, flüchteten sie mit überhöhter Geschwindigkeit. Kurze Zeit später entdeckten die Beamten die beiden im Bereich des Friedhofs, als sie sich in einem Gebüsch verstecken wollten. Der Grund für die Flucht war laut Polizeibericht schnell geklärt. Die beiden Jungs hatten nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Zudem waren die beiden Kleinkrafträder manipuliert und fuhren deutlich zu schnell.

Die beiden Jugendlichen müssen nun mit einer Anzeige rechnen

Die Polizei übergab die beiden Jugendlichen an ihre Eltern. Die Kleinkrafträder wurden sichergestellt. Die beiden müssen nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Zudem verstießen sie gegen die Straßenverkehrsordnung und die Fahrzeug-Zulassungsverordnung. (AZ)