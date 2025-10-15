Kaffeehausgeschichten: Erinnerungen an das legendäre Madlon in Wertingen

Einen gemütlichen Nachmittagscafé trinken oder eine rauschende Party feiern. All das war im ehemaligen Café Madlon in Wertingen möglich. Das Café hat die Stadt über 160 Jahre geprägt. Ein Ort, an dem sich das gesellschaftliche Leben abspielte und der Wandel der Zeit offensichtlich wurde. In Kooperation mit dem Stadtarchiv und dem Heimatmuseum Wertingen lädt das Museum Oberschönenfeld am Sonntag, 26. Oktober, um 14.30 Uhr zu einem besonderen Erzählcafé in das Wertinger Pfarrheim St. Martin. Gesprächsthema soll das Café Madlon sein, das am 2. September 2023 zum letzten Mal seine Türen geöffnet hatte. Das Café war in der Region viele Jahrzehnte lang ein Anziehungspunkt für Jung und Alt.

Das Museum Oberschönenfeld konnte nach der Schließung des Cafés zahlreiche Objekte in seine Sammlung aufnehmen, ebenso das Heimatmuseum Wertingen und das örtliche Stadtarchiv. Diese drei Institutionen werden im Rahmen eines Erzählcafés ausgewählte Stücke sowie Fotos zeigen, um dabei mit den Menschen vor Ort bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen.

Das Café Madlon – Kaffeehauskultur in Wertingen

An diesem Nachmittag wird es aber auch um die Geschichten und Erinnerungen der Zuhörenden gehen. Welche Erlebnisse verbinden ehemalige Gäste mit dem Kaffeehaus an der Hauptstraße? Wer kann von Faschingspartys, Hochzeitstorten oder dem sommerlichen Eisverkauf des Café Madlons berichten? Wer besitzt zusätzliches Bildmaterial im privaten Fotoalbum? Im Austausch von Anekdoten und persönlichen Erinnerungen soll die „Ära Madlon“ wieder lebendig werden. Veranstaltungsort ist das Pfarrheim St. Martin in der Pfarrgasse 3 in Wertingen. Aufgrund des Marktsonntags wird gebeten, umliegende, öffentliche Parkplätze zu nutzen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nach dem Madlon kam das Café Contur

Rückblick: In fünf Generationen hatte die Familie Madlon-Lechner-Caesmann die in Wertingen einmalige Lokalität im Stil eines Wiener Kaffeehauses mit angegliederter Konditorei betrieben. Anita Caesmann, geborene Lechner, übernahm zusammen mit ihrem Mann Jochen Caesmann 1987 den Betrieb der Mutter, Lieselotte Lechner, geborene Madlon und führte ihn nach alter Tradition weiter. Dazu gehörte nicht nur das passende Ambiente, sondern vor allem die Qualitätsware aus dem meisterlichen Handwerksbetrieb. Auch als Ort der kulturellen und gesellschaftlichen Begegnung hatte sich das Haus unter Führung von Anita und Jochen Caesmann einen Namen gemacht bei Musik, Vernissagen und Lesungen. Im September 2023 ging die Ära „Café Madlon“ zu Ende. Das Kaffeehaus wurde geschlossen und das Gebäude verkauft. Es folgte ein Umbau. Seit März befindet sich in den Räumlichkeiten das Café Contur.