Feuerwehr rückt wegen Kaminbrand in Wertingen aus

In Wertingen ist es am Donnerstagmorgen zu einem Kaminbrand gekommen. Durch Verrußung des Kamins war dieser verstopft und es kam zum Funkenflug. Gegen 6 Uhr rückte die Feuerwehr mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen aus, informiert Kommandant Rudolf Eser auf Nachfrage unserer Redaktion. Außerdem waren ein Krankenwagen und die Polizei am Einsatzort.

Der Sachschaden ist gering

Da der Brand noch in der Entstehung war, kam es nur zu einem geringen Sachschaden, so Eser. Die Ursache könne das falsche Schüren des Kamins, nasses Holz oder ein technischer Defekt sein. Genauere Angaben seien nicht möglich.