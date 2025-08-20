Es geht ums Abwasser: In Gundelfingen wird ein Bürgerbegehren gestartet

Die Sanierung der Gundelfinger Kläranlage treibt die Bürgerinnen und Bürger der Stadt um. Denn wie das Projekt finanziert werden soll, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. So unterschiedlich, dass sich eine Bürgerinitiative gegen den Entschluss des Stadtrats stellt. Rund 2000 Unterschriften von Gundelfingerinnen und Gundelfingern haben deren Organisatoren rund um Andreas Geßler kürzlich im Rathaus eingereicht. Sie fordern, dass lediglich 40 Prozent über Sofortzahlungen der Bürgerinnen und Bürger erhoben und 60 Prozent über die Abwassergebühren abgezahlt werden sollen. Jene Unterschriften wurden von der Stadtverwaltung jetzt validiert. Am Donnerstag wird deshalb bei einer außerordentlichen Stadtratssitzung voraussichtlich ein Bürgerbegehren initiiert und unter anderem beschlossen, wann abgestimmt wird. Der Ablauf deckt sich in vielen Aspekten mit der Kommunalwahl im kommenden Jahr, auch eine Briefwahl wird möglich sein.

Da eine Abwasserreinigungsanlage per Gesetz von ihren Nutzerinnen und Nutzern – sprich Privatleuten, die Häuser oder Grundstücke besitzen, Firmen, religiösen Gemeinschaften und Trägern öffentlicher Gebäude – bezahlt werden muss, können die anfallenden Gebühren über zwei Wege zurück in die Stadtkasse fließen. Zum einen können die Abwasserkosten erhöht werden, zum anderen können Sofortzahlungen von Grundstücks- und Gebäudebesitzern, sogenannte Verbesserungsbeiträge, erhoben werden.

Bürgerinitiative in Gundelfingen gegen Stadtratsbeschluss zur Kläranlagensanierung mit 2000 Unterschriften

Der Stadtrat stimmte im Mai für eine hybride Finanzierung. Konkret sollen 80 Prozent sofort durch die Eigentümerinnen und Eigentümer bezahlt werden, während 20 Prozent der Kosten auf die Abwassergebühren umgelegt werden sollen . Das Argument: die Entlastung junger Familien mit mehr Wasserverbrauch, Mieterinnen und Mietern. Denn die Wassergebühren würden nach Angaben der Stadt auf bis zu sechs Euro pro Kubikmeter angehoben werden müssen, sollte die Forderung der Bürgerinitiative den Stadtratsbeschluss ersetzen.

Der Ansatz des Stadtrats hätte zur Folge, dass die Abwasserkosten moderater ansteigen würden, sagt Rathauschef Dieter Nägele (FW). Eigentümerinnen und Eigentümer mit einem 1000-Quadratmeter-Grundstück müssten Schätzungen der Verwaltung nach mit einem Verbesserungsbeitrag von etwa 5000 Euro rechnen, aufgeteilt auf vier Jahresraten. Dadurch würden die Gesamtkosten durch Zinsen im Verhältnis weniger ansteigen, so der Nägele, nämlich auf knapp mehr als 25 Millionen Euro. Bei der Variante der Bürgerinitiative würden die Gesamtkosten laut Stadtverwaltung um weitere Millionen Euro ansteigen.

Bürgerinitiative fordert 40 Prozent Sofortbeiträge in Gundelfingen

Die Bürgerinitiative ist anderer Meinung. „Wir suchen den Spagat dazwischen, der für den Großteil verträglich ist“, so der Gundelfinger Andreas Geßler. Das sei mit der beschlossenen Verteilung nicht der Fall. Denn mit dieser Lösung werde es mehr Härtefälle geben, als wenn die Gebühren stärker angehoben würden, sagen die Vertreter des Bürgerbegehrens. Konkret geht es etwa um Seniorinnen und Senioren, welche oft alleine in Häusern auf großen Grundstücken wohnen. Denn wie hoch die Verbesserungsbeiträge sein werden, hängt von der Größe der Grundstücke und der zulässigen Geschossfläche der darauf stehenden Gebäude ab. Jene Senioren bräuchten allerdings weit weniger Wasser als eine mehrköpfige Familie auf einem kleineren Anwesen, würden aus Sicht der Bürgerinitiative also mit einem höheren Finanzierungsanteil über Gebühren weit weniger belastet.

Die CSU-Fraktion des Stadtrats fordert eine dritte Lösung, einen Mittelweg. Deshalb stimmten deren Mitglieder bereits bei der Abstimmung im Mai gegen die 80/20-Verteilung. Was sie und die Bürgerinitiative eint, ist die Auffassung, dass die Verbesserungsbeiträge niedriger sein sollten. Die Christsozialen wollen allerdings 60 Prozent über die Sofortbeiträge zahlen, 40 Prozent über Abwassergebühren. Diese Position vertritt die Fraktion weiterhin. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor. Der Antrag scheiterte allerdings im Gremium, weshalb dieser Mittelweg aktuell nicht zur Debatte steht.