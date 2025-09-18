„Pappenheimer“-Schreiber Knospe: Die Schwiegermutter war die beste Informantin

Als er im Mai 2015 seinen letzten Text für die Glosse „Der Pappenheimer“ an die Redaktion der Wertinger Zeitung schickte, da wusste er nicht so genau, ob ihm in Zukunft etwas fehlen würde. Zu gerne hat sich Klaus-Peter Knospe 13 Jahre lang Gedanken gemacht, wie er Politikern aus der Region die Leviten lesen könnte und den Leserinnen und Lesern unserer Zeitung seine Gedanken über Dinge des Alltags in verständlichen Worten mitteilen kann. Dies ist ihm meistens treffend gelungen. „Jetzt ist es auch mal gut“, sagte Knospe nach seinem letzten „Pappenheimer“. Heute feiert das Wertinger Urgestein seinen 80. Geburtstag.

Insgesamt erschien „Der Pappenheimer“ in der Wertinger Zeitung 672 Mal

In seinen insgesamt 672 Kolumnen sprach „Der Pappenheimer“ oft mit seinem imaginären Nachbarn Sepp am Gartenzaun oder dem Wertinger Schlossgeist. Seine beste Informantin war jedoch seine Schwiegermutter. Sie war ja eine bekannte Figur in Wertingen, hatte viele Jahre dort einen Tabakwarenladen. Elisabeth Fenk war bestens vernetzt im Städtle und hat damit fast alles frühzeitig erfahren, was der Schwiegersohn dann als „Pappenheimer“ von sich gab. Rückblickend auf die Zeit als Glossenschreiber betont der Jubilar: „Es hat viel Spaß gemacht und wird mir immer als Erlebnis in Erinnerung bleiben. Noch heute reden die Leute vom Pappenheimer und ich selbst habe immer Gedanken daran, zum Beispiel, das wäre doch ein Thema für den Pappenheimer.“ Aktuell sicherlich auch über den Unmut über die Ablösegebühren für einen Auto-Stellplatz pro Wohneinheit im Wertinger Stadtgebiet oder über das Experiment „Marktplatz-Neugestaltung“.

Klaus-Peter Knospe, der in Görlitz geboren wurde und in Kaufbeuren-Neugblonz aufgewachsen ist, lebt seit 1982 in Wertingen. Aus der Ehe mit Anita Fenk gingen zwei Söhne hervor. Diese haben ebenso wie der Papa Gefallen an Wertingen gefunden. Und auch Knospes beide Enkelkinder. Beim TC Wertingen hat der Pappenheimer einst Tennis gespielt. Ein Tennis-Spezl hat beim Bier nach dem Spiel oft über den Pappenheimer geschimpft, weil ihm einiges politisch in dessen Glosse nicht gefallen hat. „Da habe ich innerlich gelacht, „wenn Du wüsstest“. Später, als das Geheimnis des Pappenheimers gelüftet war, habe der Spezl darüber auch gelacht.

Klaus-Peter Knospe hat viele jahrzehntelang als Journalist gearbeitet

Knospes berufliche Heimat war jahrzehntelang der Journalismus. Er hat in dieser Zeit für zahlreiche Zeitungen geschrieben, war unter anderem Chefredakteur beim Sportkurier und Gründer der Eishockey-Sonderhefte und Eishockey-Bücher. Knospe war als Journalist bei insgesamt sechs Olympischen Spielen im Einsatz und bei zwölf Eishockey-Weltmeisterschaften vor Ort. 1972 auch bei den Olympischen Spielen in München, wo er die spätere schwedische Königin Silvia, damals noch unter ihrem Mädchennamen Sommerlath, persönlich kennengelernt hat. Am Ende seiner beruflichen Karriere war er noch einige Jahre Pressechef beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) mit Sitz in München.

Das Schreiben hat Klaus-Peter Knospe auch nach seiner Zeit als Pappenheimer nicht sein lassen. Mit Begeisterung erstellt er jede Woche seinen eigenen Internet-Blog „Sport-Grantler“. Er spielt im fortgeschrittenen Alter gerne Golf, ist Kanada- und Südtirol-Fan. Mit nunmehr 80 Jahren hofft er, dass es mit dem Golfspielen und dem Internet-Blog noch ein paar Jährchen weitergeht. Die Zeiten, als viele in Wertingen und im Zusamtal rätselten, wer denn hinter den Pappenheimer-Beiträgen steckt, wird er freilich nie vergessen.

„Pappenheimer Extra“ zum 80. Geburtstag des Verfassers:

Es war richtig viel los, der Marktplatz war voll, die Leute lachten, plauderten, feierten – es war ein echtes Vergnügen. Wie schön es doch am quasi neuen Marktplatz von Wertingen ist, hatte sich in der Umgebung herumgesprochen, das besondere Ambiente lockte die Menschen aus nah und fern an. Es war einfach ein Spaß. Doch plötzlich rumpelte es, es wurde still, was man sah, war erschreckend: Ein Bus kam nicht ins Kalteck rein, sondern fuhr gegen eine Mauer. Für den Bus und eine Frau mit Kinderwagen war zu wenig Platz. Um Gottes Willen, was war passiert?

Willy Lehmeier saß aufrecht im Bett. Der Bürgermeister von Wertingen rätselte, was er da im Kopf gesehen hatte. War es einfach nur ein Traum oder hatte es wirklich den Spaß und ein Unglück gegeben? Er schnellte aus dem Bett und wanderte unruhig in seiner Wohnung umher. War die Idee der beruhigten Mitte von Wertingen wirklich die beste Idee für eine attraktive Innenstadt? Er ging alles in Gedanken durch, hatte es überhaupt eine echte Begeisterung in der Bevölkerung gegeben? War die Resonanz eigentlich nicht eher mäßig? Hatten die Kritiker wegen der Verkehrsprobleme nicht recht?

Das Experiment zur Wertinger Innenstadtberuhigung stellt vor Rätsel

Und dann war ja auch noch die Frage, wie lange das Experiment gehen sollte. Wirklich ein ganzes Jahr? Wer kam denn auf diese Idee? Im Winter ist der Marktplatz doch nicht belebt, wer sitzt schon in der Kälte rum? Die Leute bleiben dann lieber zu Hause. Oder sollte man vielleicht eine Eisbahn aufbauen? Das wäre dann wirklich ein Spaß. Gibt es das nicht schon in anderen Städten?

Der Bürgermeister beschloss, die ganze Angelegenheit noch einmal mit seinem Stadtrat zu besprechen. Das Für und Wider musste noch einmal aufgewogen werden. Wertingen ist doch sowieso das schmucke Schwabenstädtchen, mit den einzigartigen Kirchtürmen, dem Pappenheimer Schloss und einer anheimelnden Innenstadt. Muss man sich noch besondere Probleme aufhalsen? Für Spaß am Marktplatz gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten. Und wären solche Veranstaltungen nicht auf der Zusaminsel besser aufgehoben? Lehmeier grübelte.

Man kann es auch anders machen: Die Bürger von Schilda machten es vor. Sie bauten zwar ein Rathaus ohne Fenster, aber dann trugen sie das Licht mit Taschen in ihr neues schmuckes Heim. So könnte es auch in Wertingen gehen: Die Bürger packen den Spaß in Taschen und transportieren ihn zum Marktplatz, dann gibt es Spaß ohne Umbauten und Verkehrsprobleme und alle sind glücklich – ich kenn‘ doch meine Pappenheimer.