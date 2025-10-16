17-Jähriger schlägt 18-Jährigen in Dillingen ins Gesicht

Zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen ist es am Mittwoch gekommen. Der Polizei zufolge ereignete sich dieser gegen 16.30 Uhr in einem Linienbus zwischen Wertingen und Dillingen. In der Rosenstraße in Dillingen versetzte der 17-Jährige dem 18-Jährigen beim Aussteigen einen Faustschlag ins Gesicht. Der 18-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Polizei Dillingen ermittelt nun gegen den 17-jährigen Angreifer

Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 17-Jährigen. (AZ)