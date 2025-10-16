Icon Menü
Körperverletzung: 17-Jähriger schlägt 18-Jährigen im Dillinger Bus

Dillingen/Wertingen

17-Jähriger schlägt 18-Jährigen in Dillingen ins Gesicht

Die beiden Jugendlichen sind in einem Linienbus zwischen Wertingen und Dillingen unterwegs, als es zum Streit kommt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.
    In einem Linienbus zwischen Wertingen und Dillingen ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.
    In einem Linienbus zwischen Wertingen und Dillingen ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen ist es am Mittwoch gekommen. Der Polizei zufolge ereignete sich dieser gegen 16.30 Uhr in einem Linienbus zwischen Wertingen und Dillingen. In der Rosenstraße in Dillingen versetzte der 17-Jährige dem 18-Jährigen beim Aussteigen einen Faustschlag ins Gesicht. Der 18-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen.

    Polizei Dillingen ermittelt nun gegen den 17-jährigen Angreifer

    Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 17-Jährigen. (AZ)

