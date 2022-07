150 Jahre Feuerwehr Lauterbach: Was für ein Zusammenhalt

Plus Das Lauterbacher Jubiläumsfest der Feuerwehr war in vieler Hinsicht etwas Besonders.

Wer an den vier Tagen des 150-jährigen Jubiläumsfests der Lauterbacher Feuerwehr den großräumigen Festplatz betrat, begegnete immer wieder Frauen und Männern in roten, grünen, blauen oder gelben T-Shirts, die Gäste einwiesen, Getränke ausschenkten, Kuchen und Kaffee anboten oder für Ordnung und Sauberkeit sorgten.