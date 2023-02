Abschiebungen müssen rational hinterfragt werden

Plus Oft wird es emotional, wenn es um die Schicksale von Personen wie Adam Mohamed geht, die aus Deutschland abgeschoben werden sollen. Dabei sollte man nüchtern Fakten betrachten.

Der Debatte um Asyl und Abschiebungen mangelt es oft an nüchternen Betrachtungen. Die folgenden Aspekte sollte jede und jeder bei Fällen wie dem des jungen Ghanaers Adam Mohamed im Hinterkopf behalten.