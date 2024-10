Angebot an Therapieplätzen im Landkreis Dillingen muss wachsen

Mit Zahlen ist es so eine Sache. Je nachdem, welche man betrachtet, kann ein Umstand – etwa die Therapiemöglichkeiten bei psychischen Problemen im Landkreis Dillingen – positiv wirken. Zum Beispiel, wenn zu vernehmen ist, dass der Versorgungsgrad im Kreis bei etwa 110 Prozent liegt – angegeben von einem Bundesausschuss, der ein angemessenes Verhältnis von Einwohnerzahl pro Therapeut sicherstellen soll. Derselbe Umstand kann aber auch negativ erscheinen. Dann etwa, wenn es heißt, dass Patientinnen und Patienten durchschnittlich 110 Tage auf einen Therapieplatz warten müssen. Das ist viel zu lang.

Lange Wartezeiten auf Therapieplätze sind nicht zeitgemäß

Im Jahr 2024 ist es nicht zeitgemäß, dass Betroffene derart lang aufs Abstellgleis geschickt werden. Tritt ein psychisches Problem auf, dann ist es oftmals akut. Es muss gleich behandelt werden, um sich nicht über mehrere Monate hinweg gar noch zu verschlimmern. Auch das Robert-Koch-Institut weist darauf hin, dass eine stabile psychische Gesundheit in der heutigen Zeit angesichts eines raschen gesellschaftlichen Wandels eine immer größere Rolle spielt. Der AOK Bayern zufolge lag 2022 der Anteil der an Depression Erkrankten im Landkreis Dillingen sogar bei 13,3 Prozent – und damit über dem bayerischen Durchschnitt von 12,6 Prozent.

Einem zunehmenden Bewusstsein dafür muss nun die Umsetzung in Taten folgen. Klar, im Landkreis gibt es auch andere Hilfsmöglichkeiten, wie etwa vonseiten des sozialpsychiatrischen Dienstes, der Suchtfachambulanz oder der Caritas in Dillingen. Diese sollten geschätzt und genutzt werden. Ein vollständiger Ersatz für einen Platz beim Psychotherapeuten oder einer -therapeutin sind sie dennoch nicht. Deshalb muss die Zahl an Psychotherapeutinnen und -therapeuten und damit verbunden die verfügbaren Therapieplätze auch im Landkreis Dillingen unbedingt aufgestockt werden.