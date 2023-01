Arbeit des Asylhelferkreises ist wichtig für den sozialen Zusammenhalt

Plus Was der Asylhelferkreis tut, kommt der ganzen Gesellschaft zugute. Ist der erste Kontakt der Geflüchteten mit den Wertingern freundlich, gelingt die Integration besser.

Der Helferkreis Asyl in Wertingen leistet ehrenamtlich unschätzbar wertvolle Arbeit für die Zusamstadt. Es ist gelebte Nächstenliebe, dass die Stadt Platz für diejenigen bereitstellt, die vor oft schrecklichen Schicksalen in ihren Heimatländern geflohen sind. Vor russischen Raketen in der Ukraine. Vor dem Terror in Syrien. Vor der Verfolgung durch die islamistischen Taliban in Afghanistan. Die Geflüchteten kommen von weit her, doch sie wollen das Gleiche wie wir: In Frieden leben und etwas beitragen zur Gesellschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

