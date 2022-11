Wenn Schulen und Firmen kooperieren geht das Engagement in die Grauzone

Plus Wenn Firmen keine Kosten und Mühen scheuen, um in Schulen auf sich aufmerksam zu machen, ist das sinnvoll - und durchaus heikel.

Dass an jeder Stellschraube gedreht wird, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist richtig. Kooperationen zwischen Firmen und Schulen sind mittlerweile vielerorts das Mittel der Wahl, um zahlreiche Ausbildungsstellen mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern zu besetzen. Das ist pragmatisch, und an sich auch kein schlechter Ansatz – doch es ist auch ein schmaler Grat, auf dem Schulleitung und Firmenvertreter gehen müssen.