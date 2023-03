Unterführung für Blindheim: Das Geld fällt nicht vom Himmel

Plus Knapp 15 Millionen Euro für die Bahnunterführung in Blindheim klingen nach viel. Doch sie erkaufen uns keinen Luxus, sondern lediglich einen Zweckbau.

Die Ernüchterung von Dietmar Bulling ist gut nachvollziehbar. Viele Menschen würden sich wahrscheinlich ganz andere Sachen ausmalen, die sie mit der gewaltigen Summe von 15 Millionen Euro anstellen könnten. Aber statt Luxus erkauft diese Summe einen Zweckbau, der den Bahnbetrieb an einer einzelnen Haltestelle einer 1800-Einwohner-Kommune sicherer macht.