Der Heiligenkult der Kirche wirkt befremdlich

Aber auch wenn man nicht an sie glaubt, können sie auch noch heute als Vorbild dienen, denn ohne viele ihrer Tugenden würde auch die moderne Gesellschaft nicht funktionieren.

Was ist Ihnen heilig? Ist es das gemeinsame Abendessen mit Ihrer Familie? Oder der tägliche Spaziergang im Wald? Heilig ist uns, was nicht angetastet werden kann. Ein unumstößliches Ritual, eine lieb gewonnene Gewohnheit. Die Heiligen, die festgehalten in Fresken oder geschnitzt in Statuen in Kirchen und auf Plätzen auf uns herabblicken, sind es vielen nicht mehr. Sie sind zwar in dieser Form noch präsent, doch haben sie an Bedeutung verloren.

Der Heiligenkult der katholischen Kirche mit geschmückten Knochen und mit Blattgold verzierten Figuren kann befremdlich wirken. Wurden doch meist Menschen in den Heiligenstand erhoben, die sich durch Tugenden ausgezeichnet haben sollen, die so gar nicht zur rauschgold-engelhaften Art ihrer heutigen Verehrung passen: Demut, Bescheidenheit, Hilfe für die Ärmsten der Gesellschaft.

Regens Wagner gilt auch ohne Seligsprechung als Vorbild

Es wäre wohl vielen heute Heiligen, Seligen oder Anwärtern auf diese Ehren etwas peinlich gewesen, so auf ein Podest gestellt zu werden. Ein Beispiel dafür ist Regens Wagner, dessen Seligsprechung am mangelnden Wunder scheiterte, der den Menschen im Kreis Dillingen aber trotzdem als ganz besonderes Vorbild gilt, egal, was eine Kongregation im Vatikan bestimmt hat.

Denn das ist es eigentlich, was Heilige, ob man an sie glaubt oder nicht, bedeutsam macht: Sie haben seinerzeit vorbildhaft gelebt. Haben sich selbst zurückgenommen, um anderen zu helfen. Oder gegen Widerstände ihren Glauben und ihre Überzeugungen verteidigt. Das sind Eigenschaften, die heute noch wertvoll sind.

Lesen Sie dazu auch