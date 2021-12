Dieses Projekt der Wertinger Stadtkapelle ist außergewöhnlich

Plus Jeweils 1000 Menschen will die Stadtkapelle bei den beiden Aufführungen der 900-jährigen Wertinger Geschichte anlocken. Das Projekt ist noch größer als der geniale "Sommer im Park".

Endlich mal eine Nachricht, die von der Corona-Pandemie ablenkt. Die Wertinger Stadtkapelle startet mit Turnern und Tänzerinnen aus Buttenwiesen, allen Schulen der Zusamstadt und vielen weiteren Ehrenamtlichen ein Riesenprojekt. Im Füssener Festspielhaus und in der Stadthalle vor Ort wird im Juli 2022 an die erste urkundliche Erwähnung Wertingens vor 900 Jahren erinnert.