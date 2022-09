Eine starke Werbung fürs Dillinger Land

Das Wetter hätte besser sein können, dennoch kamen Tausende zum Radelspaß in den Kreis Dillingen. Es war eine starke Werbung für die Region - und eine großartige Gemeinschaftsleistung.

Bestens ausgeschilderte Strecken, Live-Musik, Führungen zu kulturellen Schätzen der Heimat, sportliche Betätigung in Gemeinschaft: Der Regionalentwicklungsverein Donautal-Aktiv hat mit dem Radelspaß erneut einen Volltreffer gelandet. Nach zwei Jahren Corona-Pause war die größte Veranstaltung für Freizeit-Radler und -Radlerinnen in Bayerisch-Schwaben wieder perfekt geplant. Nur eines hatte der Veranstalter nicht im Griff: das Wetter. Die Warm-up-Party im Wertinger Schlossgraben am Samstag litt unter gelegentlichen Schauern - und auch der Auftakt zum Donautal-Radelspaß am Sonntag war etwas trübe. Zum Glück blieben heftige Regenschauer aus, am Nachmittag schien immer wieder die Sonne.

Der Donautal-Radelspaß war eine starke Werbung für das Dillinger Land. Es kamen auch viele Radler und Radlerinnen aus den angrenzenden Landkreisen Augsburg, Günzburg und Heidenheim. Im Donau-, Laugna- und Zusamtal konnten Gäste aus nah und fern eine herrliche Natur und viele Kulturschätze in schönen Dörfern und Städten erleben. Zudem lieferten alle Beteiligten eine starke Gemeinschaftsleistung ab. Angefangen von den Ehrenamtlichen in den Vereinen, die für Gaumenfreuden und Vorführungen sorgten, bis zum BRK, der Polizei und den Feuerwehren, die mit der Verkehrsregelung dazu beitrugen, dass die Radler und Radlerinnen ungestört vom Autoverkehr fahren konnten. Viele freuen sich jetzt schon auf den nächsten Radelspaß, dann hoffentlich bei besserem Wetter.

