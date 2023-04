Energiesparen: Es sollte uns ein Ansporn sein

Plus Auch der Landkreis Dillingen musste mit den Konsequenzen falscher Energiepolitik zurechtkommen. Nun sollten wir alles tun, um von Energieimporten unabhängig zu werden.

Deutschland hat einige Schuld auf sich geladen. Durch die Forcierung des Imports von russischem Gas haben wir Putins Kriegskasse gefüllt. Die Weichen wurden auf Landes- und Bundesebene falsch gestellt. Entscheidungen haben Konsequenzen. Union und SPD haben sich jahrzehntelang nicht allzu sehr an Putins Regime gestört und selbst nach dessen Annexion der Krim vor acht Jahren nichts unternommen, um die Abhängigkeit von russischen Gasexporten zu verringern. Hinzu kommt, dass die Energiewende gerade in Bayern durch die CSU mittels der unsinnigen 10-H-Regel aktiv behindert wurde und wird.

Es kommen noch deutlich größere Herausforderungen

Das alles sollte man im Hinterkopf haben, wenn man daran denkt, warum auch im Landkreis Dillingen die Räume der Verwaltung nicht so warm wie in den Wintern zuvor waren oder die Runde im Hallenbad nicht ganz so angenehm ausfiel. Sicher ist es nicht angenehm, in kühlen Räumen zu arbeiten, und das Empfinden von Temperatur ist subjektiv. Was die eine noch als akzeptabel empfindet, sieht der andere bereits als Zumutung. Dennoch kann man getrost annehmen, dass der Bürgermeister mancher ukrainischen Gemeinde gerne seine Büroräume auf 19 Grad hätte heizen wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen