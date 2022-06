Feiern im Landkreis: Gemeinsam neue Kraft tanken

Plus Eine Krise jagd die Nächste. Gemeinsam gefeierte Stunden sind da wichtiger denn je.

Lange mussten bei der Geselligkeit Abstriche gemacht werden. Doch jetzt merkt man überall: Die Leute haben wieder Lust am gemeinsamen Feiern und Freuen. Ob jüngst bei der V-Party in Zusamaltheim, bei den Volksfesten in Wertingen und Dillingen oder dort auf der WIR.live: Nach zwei Jahren, die maßgeblich von Corona geprägt waren, bricht sich die lange zurückgehaltene Lebensfreude bei vielen wieder Bahn. Und das will gefeiert werden.

