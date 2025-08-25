Icon Menü
Kommentar: Höhere Kosten in Wertinger Kitas: Frühere Info hätte auch nichts geändert

Kommentar

Höhere Kosten in Wertinger Kitas: Frühere Info hätte auch nichts geändert

Ein Elternbeirat möchte die Erhöhung rechtlich prüfen lassen. Doch früher davon zu erfahren, hätte die Chancen auf Kita-Wechsel auch nicht unbedingt verbessert.
Laura Gastl
Von Laura Gastl
    • |
    • |
    • |
    Der Elternbeirat aus dem Kinderhaus "Sonnenschein" in Wertingen ist unzufrieden mit der unterjährigen Gebührenerhöhung.
    Der Elternbeirat aus dem Kinderhaus "Sonnenschein" in Wertingen ist unzufrieden mit der unterjährigen Gebührenerhöhung. Foto: Laura Gastl

    Ja, überall steigen die Kosten noch immer. Das dient Gewerkschaften als Argument, sich für höhere Gehälter einzusetzen. Entsprechende Tarifabschlüsse sorgen dafür, dass Arbeitgeber diese auch zahlen müssen. So wie die Stadt Wertingen ihren Mitarbeitenden. Um sich das leisten zu können, muss das Geld an anderer Stelle wieder hereinkommen – etwa, indem die Gebühren für die Betreuung in den städtischen Kitas erhöht werden. Da mögen sich so manche Eltern zynisch fragen: „Bräuchte ich nicht eine Gehaltserhöhung, damit wir uns das noch leisten können?“

