In Wertingen gemeinsam in den Frieden gehen

Frieden ist ein viel diskutiertes Thema in diesen Tagen. Doch was kann man selbst dazu beitragen?

Nicht gegen, sondern für etwas will ein 78-Jähriger gerne gemeinsam mit möglichst vielen anderen auf die Straße gehen. Schritt für Schritt. Boden spüren, vorwärts gehen. In Bewegung kommen. Bewusst werden. – Für den Frieden.

Durch Medien plötzlich ganz nahe

Im Moment denken wir dabei zunächst an das Kriegsgeschehen im Osten Europas. Krieg als Contra zum Frieden. Frieden als Gegenstück zu aggressivem Angriff, reaktionärer Verteidigung, samt Verletzung und Tod. Die einen kämpfen gegen die anderen, setzen dazu Strategien und Waffen ein. Weit weg erscheinende Machthaber und Leidtragende kommen uns durch die Medien plötzlich ganz nahe.

Und so wollen wir helfen, in Aktion treten, uns einsetzen. Die einen packen Hilfspakete. Andere überlegen womöglich, wie sie Menschen vorübergehend oder längerfristig in ihren privaten Häusern aufnehmen können. Mit Kerzen und Gebeten richten viele den Fokus auf den Frieden.

Impuls zum gemeinsamen Gehen

Klaus Heinrich, Vorsitzender des Gottmannshofener Soldaten- und Kameradenvereins, verspürt den Impuls, gemeinsam zu gehen. Mit möglichst vielen Menschen. Hinweg über die Unterschiede von Religionen, die Begrenzungen von Vereinszugehörigkeiten, die Aufteilung in Impfgegner und -befürworter, die Begrenzungen zwischen Ausländern und Einheimischen, Stadt- und Ortsteilen. Von Gottmannshofen nach Wertingen will er gerne gehen, gemeinsam mit alten wie jungen Menschen.

Die Idee ist gut. Ob sie zündet, wird sich zeigen. Auch daran, wie sehr die Menschen im Zusamtal WIRklich gewillt sind, in den Frieden zu gehen.

Den Frieden im Innern leben

Der Frieden in der Ferne und im Außen verweist uns nämlich auch immer auf den Frieden in unserer direkten Umgebung und in unserem Inneren. Wo verachten und beschimpfen wir andere – mit Worten oder in Gedanken? Mit was hadern wir? Welche Menschen im Außen und Anteile in unserem Inneren verurteilen wir? Wer bereits auf seine inneren Stimmen achtet, ist bereits einen großen Schritt gegangen. „Es gibt Teile in uns, die haben sich noch nicht das Du angeboten“, schreibt der Aphoristiker Michael Marie Jung.

In diesem Sinne – lasst uns anfangen, WIRklichen Frieden zu leben. Mit den zahlreichen einzigartigen Geschöpfen in unserer Umgebung und unserer Fülle an Möglichkeiten in unserem Innern.