Klosterbräu-Eröffnung: Ein Gewinn für die ganze Region

Plus Mit dem neuen Pächter-Team hat der Förderverein eine gute Wahl getroffen.

Ein berühmtes Zitat, das sehr gerne und oft in der Politik benutzt wird, lautet: Nur wer in die Gegenwart investiert, investiert in die Zukunft. Zugegeben, es hört sich leichter an, als es ist. Und ohne die nötige Portion Mut geht es wohl nie. Das gilt für jede Veränderung. Vor allem dann, wenn es um viel Geld geht. Finanzen spielen natürlich auch für den neuen Pächter des Unterliezheimer Klosterbräu eine Rolle. Aber die Übernahme durch BrauMadl-Chef Benedikt Deniffel und sein junges Team zeigt auch: Mutig sein, das könnte sich an dieser Stelle lohnen.

Neueröffnung von Klosterbräu bringt Leben nach Unterliezheim

Es ist dem Dreigespann zu wünschen, dass mit der Wiedereröffnung nicht nur wieder Leben in die alte Dorfwirtschaft einkehrt, sondern sich auch der gewünschte Erfolg einstellt. Für den Förderverein rund um den Vorsitzenden Leo Schrell ist das Pächter-Team auf jeden Fall schon jetzt ein Gewinn. Drei engagierte, junge Männer, die in der Region und für die Region leben. Sie wollen nachhaltig und saisonal arbeiten, Unternehmen aus der Region einbeziehen und dabei den Klosterbräu-Charme nicht verändern. Und wenn es alles nach Plan läuft, dann könnten im nächsten Jahr in Unterliezheim auch Lehrlinge ausgebildet werden. Klingt vielversprechend, oder?

Deshalb sollten auch die Menschen, wir Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Dillingen, solche Projekte bei uns unterstützen. Dies würde den Spruch widerlegen, dass "der Prophet im eigenen Land nichts wert ist". Das neue Klosterbräu könnte an diesem besonderen Ort ein Magnet werden. Das Engagement der drei jungen Männer hätte solch einen Erfolg verdient.

