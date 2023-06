Mehrings Loyalität gegenüber Hubert Aiwanger ist fehl am Platz

Plus Bei derartigen Äußerungen sollte Schluss sein mit Loyalität: Fabian Mehring (FW) agiert in der Causa Aiwanger falsch.

Hubert Aiwanger hat auf Twitter vor einigen Monaten den vielleicht lustigsten Shitstorm eingefahren, den jemals ein deutscher Politiker erleben musste. Der nie um markige bis pöbelnde Sprüche verlegene Chef der Freien Wähler postete den gleichen Text, den zuvor mutmaßlich ein anderer User wohlwollend über ihn verfasst hatte. Das Publikum in dem sozialen Netzwerk kam schnell zu dem Schluss, dass hier der Minister unter falschem Namen Lobpreisungen über sich selbst verbreite.

Derartiges hat Aiwanger derzeit zumindest nicht nötig, denn er hat Parteifreunde, die sich nach seinen Äußerungen in Erding ("Demokratie zurückholen") hinter ihn stellen. Einer davon ist Fabian Mehring. Der parlamentarische Geschäftsführer und Direktkandidat der Freien Wähler für den Stimmkreis Augsburg-Land und Dillingen feuert aus allen Rohren. Kurzfassung: Es laufe eine "Kampagne" gegen Aiwanger, die Rücktrittsforderung sei eine "peinliche Polit-Show". In einem Rundumschlag kritisierte er zahlreiche Politikerinnen und Politiker anderer Parteien – Aiwanger aber so gut wie nicht.

