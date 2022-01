Nach Bürgerentscheid in Buttenwiesen bleiben offene Fragen

Plus Die Bürgerinnen und Bürger haben entscheiden, sie haben für einen breiteren Ausbau der Straße gestimmt. Mit dieser Wahl wird der Straßenstreit noch nicht vorbei sein.

Die Streitfrage um den richtigen Ausbau der Straße zwischen Pfaffenhofen und Donaumünster hat die Bürger und Bürgerinnen in Buttenwiesen bewegt. Am Ende gab es beim Bürgerentscheid am Sonntag eine Wahlbeteiligung von 52 Prozent. Diese war damit sogar noch höher als bei der Abstimmung in Wertingen, als es dort im Dezember 2021 um den geplanten Tower ging. Damals wurde eine Wahlbeteiligung von 45,9 Prozent verzeichnet.

