Neue Verkehrsregeln in Wertingen im Test: Verwirrung ist vorprogrammiert

Es ist ein Hin und Her, das derzeit rund um die Verkehrsberuhigung in der Wertinger Innenstadt herrscht. Erst gehörte die „rechts vor links“-Regelung zum Konzept – dann nicht mehr, weil sie den gesetzlichen Vorgaben widersprochen hat. Erst hieß es, die Probephase dauert ein Jahr – dann vier Monate und später doch wieder ein Jahr. Was denn nun?

Stadt Wertingen schreibt auf Flyer von vier Monaten Testphase zur Innenstadtberuhigung

Viele Bürgerinnen und Bürger sind verwirrt und unzufrieden mit der Situation. Das zeigen einige Leserbriefe, die uns zu der Thematik erreicht haben. Und das machte jetzt auch Stadtrat Matthias Buhl (FW) wieder deutlich, der sich auf Eigeninitiative mit Geschäftstreibenden am Marktplatz und mit Anwohnern im Kalteck getroffen hat. Die Verwirrung ist kein Wunder, gerade in Hinblick auf das Zeitfenster. Hatte die Stadt auf ihrem Flyer doch damit geworben, dass das Pilotprojekt von Mitte Mai bis Mitte September andauern wird. Anfang Juli hieß es dann, diese Info sei falsch gewesen und man plane – wie ursprünglich festgelegt – mit einem Jahr. Dennoch steht der Flyer mit der fehlerhaften Angabe noch immer auf der Internetseite der Stadt.

Dass sich Wertingen traut, angesichts des Strukturwandels in den Innenstädten Neues auszuprobieren, ist richtig und wichtig. Auch, wenn viel Gegenwind kommt. Denn in der Tat braucht es seine Zeit, bis sich Menschen an Veränderungen gewöhnt haben. Deswegen macht es Sinn, die Probephase nicht nur über vier Monate laufen zu lassen. Zeigt sich dann, dass das Konzept eher negativ als positiv zu bewerten ist, muss es nicht weitergeführt werden. Oder eben nur jene Aspekte, die sich bewährt haben. Sinnvoll wäre jetzt nur, dass die Stadt Klarheit schafft und nicht weitere Änderungen – zeitlich oder hinsichtlich der Regelungen – vorgenommen werden. Nur so können sich die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich an die Verkehrsführung gewöhnen – und am Ende der Probezeit ein echtes Resümee ziehen.