Neuer Raum in Wertinger Klinik: In Gesellschaft genesen

Plus Ein Gruppenraum in der geriatrischen Abteilung des Wertinger Krankenhauses ist sinnvoll und heilsam.

Schnell ist ein Mensch gestürzt. Schnell sind Oberschenkelhals oder Schulter bei alten Menschen gebrochen. Schnell liegen sie damit flach. Langsam geht dagegen oftmals die Genesung. Länger als bei jungen Menschen wirken die Narkose und der Schock nach.

Nach wenigen Tagen im Krankenhaus steht die Entlassung an, heil sind die Senioren und Seniorinnen damit keineswegs. Die Wunde womöglich äußerlich verheilt, der Bruch im besten Fall am Zusammenwachsen, der gewohnte Alltag noch weit entfernt.