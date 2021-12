Schwierigkeiten der Stadt stets offen ansprechen

Plus Manchmal hat man das Gefühl, dass der Wertinger Stadtrat nur hinter den Kulissen offen über Probleme spricht.

ie Herausforderungen, vor denen die Stadt Wertingen und auch die Verwaltungsgemeinschaft stehen, sind sicher nicht einzigartig. Die Boomregion Wertingen steht angesichts des Wachstums und der damit verbundenen Herausforderungen noch ziemlich gut da. Zumindest mittelfristig – für eine langfristige Erfolgsgeschichte wird eine Entwicklung mit gezielter Schaffung von Wohnraum und guter Verkehrsinfrastruktur immer dringlicher. Und hier gibt es einzigartige Probleme der Zusamstadt und der Verwaltungsgemeinschaft mit immer größer und komplexer werdenden Aufgaben.