Spezialisten aus der Baubranche investieren im Landkreis

Plus Nicht nur Fassaden- und Fenster-Spezialist Schüco hat im Landkreis investiert, sondern auch kürzlich Gartner Extrusion. Das macht Mut für den Standort.

Wenn renommierte Unternehmen in Standorte in der Region investieren, ist das in mehrfacher Hinsicht ein gutes Zeichen. Es bringt natürlich einerseits handfeste Vorteile mit sich. Arbeitsplätze beispielsweise, und mehr Gewerbesteuer, mit der dann wiederum in die Region investiert werden kann. Es ist aber auch Beweis für Werte innerhalb der Region, die man nicht direkt mit Zahlen messen kann. Verlässlichkeit beispielsweise. Gute Kommunikation und kurze Wege. Und Kompetenz.

Unternehmen wie Schüco und Gartner Extrusion sind im Landkreis aktiv

Für spezialisierte Unternehmen in der Baubranche ist der Landkreis Dillingen mittlerweile zu einer echten Hausnummer geworden. Gartner Extrusion hat erst vor einer Woche den Startschuss für ein Großprojekt in Gundelfingen gegeben. Roma Dämmsysteme ist in Buttenwiesen eine Bank. Und jetzt wirtschaftet Schüco – in einem Gemeinschaftsprojekt mit der Firma Kemper – mit der Schüco Coating Solutions in Wertingen in noch bedeutend größerem Maßstab als zuvor.

