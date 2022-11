Unterstützung von Senioren: So werden Utopien Wirklichkeit

Schritte zu gehen ist auch für das Seniorenprojekt in Buttenwiesen wichtig.

Wie schön könnte es sein. Menschen leben gemeinsam, junge und alte, aktive und hilfsbedürftige. Die eine unterstützt den anderen durch körperlichen Einsatz. Der andere motiviert die eine bei Sinnfragen des Lebens. Gemeinsam leben sie ihre Gefühle, lassen ihre Herzen sprechen, bringen Licht ins Leben und in die Gesellschaft.

Enger Kontakt ist selbstverständlich, persönlicher Freiraum ebenso. Ehrlich, offen, von Angesicht zu Angesicht leben sie freudvoll miteinander, schätzen und achten sich gegenseitig. Bleiben lebendig und strahlend - bis es Zeit ist zu gehen.

Eine Utopie? Eine Idee, die so wirklichkeitsfern und fantastisch ist, dass man sie nicht verwirklichen kann?

Vielleicht ja doch.

Buttenwiesen tut gut daran, das Seniorenprojekt nicht abzubrechen

Unsere Gedanken und Vorstellungen jedenfalls sind die ersten Schritte, gefolgt von unseren Worten und Taten.

Lesen Sie dazu auch

In diesem Sinne tut Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner gut daran, wenn er nicht an einen Abbruch des Seniorenprojekts denkt. Noch effektiver ist es sicherlich, die Realisierung im Fokus zu behalten. Was ein Brief aus Buttenwiesen nach Berlin bewirkt, wird sich zeigen. Jedenfalls ist es ein Schritt in die richtige Richtung.

Und wer weiß? Womöglich werden – Schritt für Schritt – ja sogar Utopien wahr.