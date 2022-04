Wen wählt die Nicht-Mitte bei der Landratswahl?

Plus Die beiden bürgerlichen Kandidaten Markus Müller und Christoph Mettel glänzen nicht gerade mit originellen Aussagen. Wer wird die Wählerinnen und Wähler aus den Lagern von SPD, Grünen und FDP mehr überzeugen?

An der Wahlurne für die Landratswahl dürfte der oder die eine Wahlberechtigte ins Grübeln kommen, wem er oder sie denn nun die Stimme geben soll. Denn seien wir ehrlich: Man hat die Wahl zwischen solide, solide und rechtspopulistisch. Müller und Mettel decken die Bedürfnisse der Mitte in unterschiedlichen Facetten ab, Maier steht noch deutlich weiter rechts. Wen werden progressive, linke, liberale, ökologisch engagierte Wählerinnen und Wähler im Landkreis Dillingen bevorzugen?