Möglichst viele Arbeitsplätze in der Wertinger Klinik retten

Etwa 450 Besucher und Besucherinnen sind am Donnerstagabend zur DZ/-WZ-Sprechstunde zu den Kreiskliniken in die Wertinger Stadthalle gekommen. Und rund 1000 Menschen haben sich den Livestream im Netz angesehen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Zukunft der beiden Kreiskliniken Dillingen und Wertingen die Bürger und Bürgerinnen in der Region bewegt. Die Diskussion hatte Niveau, und der Umgangston war respektvoll. Das ist in dieser Situation nicht selbstverständlich, denn viele Beschäftigte im Wertinger Kreiskrankenhaus bangen um ihren Arbeitsplatz. Dass die medizinische Umstrukturierung Stellen kosten wird, lässt sich nicht wegdiskutieren. Es ist verständlich, dass der Frust und die Enttäuschung bei den Beschäftigten, die ihren Arbeitsplatz verlieren, groß sein wird. Sie haben oft über Jahrzehnte ihr Bestes gegeben, wurden in Coronazeiten gefeiert – und werden jetzt gefeuert.

