Wassermusik beim Frühling im Städtle - mit Sängerin Maiara

Trotz Regen feiern die Gäste die Beiträge der Musikschule Wertingen.

Die Schlagzeugschüler aus der Klasse von Dunja Lettner eröffneten den Konzertreigen der Musikschule. Das Trio um Jonathan Carter, Stefan Gebauer und Paul Steinhagen wurde als Sieger des Kammermusikwettbewerbs angekündigt und machte diesen Vorworten mit Snares und am Marimbaphon alle Ehre. Für die Filmmusik aus den Rockyfilmen wurden sie um drei weitere Schüler verstärkt.

Auch das Saxofon Ensemble aus der Klasse von Manfred-Andreas Lipp am Start

Für Maximilian Diepold, Leo Eser und Lorenz Kannler war es der erste Auftritt vor so großem Publikum. Dafür gab es nicht nur von der Moderatorin Marion Buk-Kluger viel Applaus. Traditionsgemäß war auch das Saxofon Ensemble aus der Klasse von Manfred-Andreas Lipp am Start. Moderne Arrangements und Kompositionen unter anderem von Lennie Niehaus (I Know It) und Bill Holcombe (Tiger Rag) fanden große Aufmerksamkeit und erhielten viel Beifall vom Publikum.

Martin Stempfle (Baritonsaxofon), Lucia Reiter (Tenorsaxofon), Sarah Wiedmann (Altsaxofon) und Manfred-Andreas Lipp (Sopransaxofon in Vertretung für Chiara Bunk) musizierten in bester Spielfreude. Als Solisten traten Lucia Reiter, Sarah Wiedmann und „Papa Lipp“ hervor. Der Ensembleleiter und Musiklehrer Manfred-Andreas Lipp moderierte in kurzen Statements das Programm.

Topact war die Rockband der Musikschule "Inside Out" mit Sängerin Maira

Als Topact des Vormittags angekündigt, betrat nach einer erneuten Runde des Gehirnjoggings durch die AOK die Rockband der Musikschule „Inside Out“ unter der Leitung von Florian Hirle die Bühne. Maiara, die Sängerin der Band, war im Vorfeld Kandidatin bei der Show „Voice Kids“ und lockte zahlreiche Fans an. Mit Hits von Ed Sheeran, Spin Doctors, Jack Johnson und einer Eigenkomposition von Maiara begeisterte die Band mit Luis Franke (E-Gitarre), Alexander Zaha (E-Gitarre), Theo Eisele (Akustik-Gitarre), Jonathan Carter (Drums), Florian Hirle (E-Bass) und Valentin Kim (Keyboard) ihr Publikum.

Nicht nur die Schüler und Schülerinnen, sondern auch die Lehrkräfte der Musikschule Sabrina Steinle, Manuel Schnell, Krystyna und Hartmut Hüttner und Helmuth Baumann formierten sich zu Ensembles und zauberten neben irischer und israelischer Volksmusik und Klassikern, wie „Barcarole“ von Offenbach oder dem Tango „La Cumparsita“ eine besondere Atmosphäre in das regnerische Wertingen. Den Abschluss der Präsentation der Wertinger Musikschule bildete schließlich die Trompetenklasse.

Unter der Leitung von Tobias Schmid schmetterten 15 Trompetenschülerinnen und Schüler das „Lummerlandlied“, den Musicalklassiker „I got rhythm“ und den „Imperial March“ aus den Star-Wars-Filmen. (pm)