Protest nach Klinik-Insolvenz: Mehrere Tausend Menschen zu Demo in Wertingen erwartet

Es soll ein Protestzug werden, der sich vom Marktplatz in Wertingen bis hinauf zur Mittelschule in der Pestalozzistraße bewegt. Mit Plakaten und Trillerpfeifen wollen die Demonstrantinnen und Demonstranten darauf aufmerksam machen, was sie ärgert: Dass es für die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen zur geplanten Insolvenz gekommen ist. Und dass damit massive Änderungen einhergehen. So findet am Samstag ab 14 Uhr eine Demo der Belegschaft und von Anhängerinnen und Anhängern der Wertinger Einrichtung statt.

So wird die Krankenhaus-Demo in Wertingen am Samstag, 29.3.2025, ablaufen

Nach dem Start mitten in Wertingen ist vorgesehen, dass die Demonstranten zur Mittelschule gleich neben dem Krankenhaus marschieren. Dort wird es einige Ansprachen geben. Ottilie Probst als ehemalige Betriebsrätin und Werner Hafner als Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Ortsverband Dillingen, werden sprechen. Daneben werden Landrat Markus Müller und Hermann Buhl als ehemaliger Dritter Vorsitzender des Krankenhaus-Fördervereins Reden halten. Maria Knab, Krankenschwester und Hauptorganisatorin der Veranstaltung, wird moderieren. Sie fordert nicht nur die Belegschaften, sondern auch die Bevölkerung dazu auf, gemeinsam zu demonstrieren und erwartet mehrere Tausend Teilnehmende. Darüber informiert die Stadt Wertingen auf ihrem Instagram-Profil.

Was die Demonstrierenden ärgert, ist unter anderem, dass in Wertingen die Notaufnahme wegfallen soll. Und es wird Kündigungen geben. Gleichzeitig sei die Kommunikation vonseiten der Geschäftsführung unzureichend, wie Maria Knab im Vorfeld der Aktion sagte. Sie habe noch nie so viele entsetzte Gesichter gesehen wie bei der Mitarbeiterversammlung, in der vom Insolvenzverfahren informiert wurde. Nötig wurde der Schritt, weil der Landkreis Dillingen die Kreiskliniken finanziell so nicht mehr stemmen kann. 18 Millionen Euro wird der Kreis in seinem diesjährigen Haushalt für den Defizit-Ausgleich einstellen müssen. Und dann sind da noch Schulden von rund 26 Millionen Euro aus den vergangenen 20 Jahren.

Aktuelle Informationen folgen im Laufe des Samstags hier.