Kreiskliniken Dillingen: Kreistag garantiert Betrieb bis mindestens 2027 und Schuldenabbau

Landkreis Dillingen

Neuer Schwung für Kreiskliniken: Finanzspritze, Reha-Aufbau und Hoffnung auf Ende des Insolvenzverfahrens

Der Dillinger Kreistag sagt Finanzierung für weitere zwei Jahre zu. Der Landrat spricht vom „wichtigsten Punkt“ in der Planinsolvenz.
Von Christina Brummer
    • |
    • |
    • |
    Die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen werden auch über 2025 hinaus finanziert. Das hat der Kreistag am Montag beschlossen. Foto: Christina Brummer/Andreas Zidar

    „Aufbruchstimmung“ war es, die Landrat Markus Müller am Montagabend mit Nachdruck forderte. Da waren viele Kreisräte tatsächlich bereits im Aufbruch begriffen. Denn es war schon fast 19 Uhr. Die Räte hatten schon seit Stunden über die Kreiskliniken gesprochen. Davon zum Großteil wieder einmal hinter verschlossenen Türen. Am frühen Abend fielen dann die Entscheidungen, die ein CSU-Kreisrat „historisch“ nannte. Für den Landkreis ist es tatsächlich eine Zäsur.

