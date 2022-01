Kriminalität

vor 19 Min.

Was tun gegen Graffitis und Vandalismus in Wertingen?

In Wertingen wurde darüber beraten, was dafür getan werden kann, dass es weniger Schmierereien und Sachbeschädigungen in der Zusamstadt gibt. Angesprochen wurde auch der Einsatz der Sicherheitswacht.

Plus Verantwortliche beraten in Wertingen über Maßnahmen. Eine Rolle spielt dabei die Sicherheitswacht.

Von Elli Höchstätter

Schon wieder gibt es neue Schmierereien. Allein in der vergangenen Woche gab es gleich mehrere Vorfälle. Unter anderem wurden Ziffern und Beleidigungen auf die Wände der Landwirtschaftsschule, des ehemaligen Amtsgerichts und der Schlossmauer gesprüht. Am Freitag meldete die Polizei eine weitere Sachbeschädigung durch Graffitis an der rückwärtigen Gebäudeseite der evangelischen Kirche. Dieser aktuelle Vorfall reiht sich ein in eine lange Liste, die der Polizei in Wertingen vorliegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen