Über 100 Jahre alte Vereinsfahne des KSV Osterbuch-Asbach restauriert

Der Krieger- und Soldatenverein Osterbuch/Asbach hat eine über 100 Jahre alte Vereinsfahne aufbereiten lassen. Bei der Generalversammlung haben die anwesenden Mitglieder das Vorhaben vorgestellt und es wurde einstimmig beschlossen, die Fahne für circa 2000 Euro reinigen, auffrischen und neu imprägnieren zu lassen. Auch einige Borten und die Ringösenhalterung wurden erneuert. Des Weiteren wurde der Bänderring der Fahnenstange und der Löwenkopf gereinigt und neu aufgerichtet. Nach drei Monaten Arbeit konnte die fertige Vereinsfahne abgeholt und in Biberbach in neuem Glanze zu ihrem ersten Einsatz getragen werden.

Die Fahne des Soldatenvereins Osterbuch/Asbach wurde 1922 in Auftrag gegeben

Der einstige Vorsitzende Pfarrer Schwald gab die historische Fahne zur Vereinsgründung 1922 bei der Taubstummenanstalt in Dillingen in Auftrag. Sie wurde durch Spenden finanziert. Am 24. April 1923 wurde das Schmuckstück mit einem geschmückten Pferdegespann, begleitet von 14 Mitgliedern und Pfarrer Schwald, abgeholt. Die festliche Fahnenweihe war im selben Jahr an Christi Himmelfahrt. Dabei waren der Patenverein aus Laugna und Vereine aus Affaltern, Lauterbrunn, Emersacker, Bocksberg, Bliensbach und Prettelshofen. Im Jahr 1982 wurde dann nach längeren Diskussionen die Erneuerung der 60 Jahre alten Fahne in Auftrag gegeben. Das Hauptbild des Heiligen Michael wurde in die neue Fahne eingearbeitet, um Kosten zu sparen, die sich dann auf circa 4000 Mark beliefen. (fk)