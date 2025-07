Ladendiebstähle misslingen in Lauingen und Buttenwiesen

In Lauingen und Buttenwiesen ist es am Donnerstag jeweils zu einem Ladenddiebstahl gekommen. Ein Ladendetektiv eines Großmarktes in der Dillinger Straße in Lauingen beobachtete gegen 13 Uhr eine 39-Jährige dabei, wie diese die Strichcodes von diversen Kosmetikprodukten entfernte. Laut Polizei steckte sie die Produkte im Gesamtwert von etwa 64 Euro anschließend in ihre mitgeführte Handtasche. Die entfernten Aufkleber ließ sie im Regal zurück.

Die 39-Jährige bemerkte den Ladendetektiv

Als die Frau den Ladendetektiv bemerkte, legte sie einige Artikel in die Regale zurück und bezahlte andere Artikel an der Kasse. Bei der anschließenden Ansprache wurden in der Handtasche der 39-Jährigen jedoch noch unbezahlte Artikel im Wert von etwa 16 Euro aufgefunden. Der Frau wurde ein Hausverbot ausgesprochen, zudem erwartet sie ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Auch in Buttenwiesen kam es zu einem Ladendiebstahl

Außerdem beobachtete ein unbeteiligter Zeuge in Buttenwiesen gegen 8.30 Uhr, wie ein 74-Jähriger in einem Supermarkt in der Wertinger Straße zunächst drei Weinfläschchen Euro aus dem Regal entnahm, an der Kasse jedoch lediglich zwei Flaschen bezahlte. Der Zeuge sprach den Mann nach Passieren des Kassenbereichs an. Auch diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls, so die Information des Polizeiberichts. (AZ)