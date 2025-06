Ladendiebstahl im Verbrauchermarkt in Wertingen

Am Dienstag hat sich in einem Verbrauchermarkt in der Wertinger Industriestraße ein Ladendiebstahl ereignet. Der Polizei zufolge begab sich eine 35-Jährige gegen 18 Uhr in den Laden, um Einkäufe zu tätigen. Zum Bezahlen ging sie an eine Selbstbedienungskasse. Das Personal stellte bei einer Kontrolle fest, dass die 35-Jährige nicht alle Einkäufe an der SB-Kasse gescannt und so Lebensmittel im Wert von knapp sieben Euro entwendet hatte.

Frau unterschlägt Lebensmittel im Wert von sieben Euro

Die Wertinger Polizei wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und nahm daraufhin eine Anzeige auf. Gegen die 35-Jährige wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. (AZ)