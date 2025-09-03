Icon Menü
Lärm auf der DLG 39 zwischen Wertingen und Unterthürheim: Jetzt ist es still

Wertingen/Unterthürheim

Sanierung: Jetzt schweigt die Straße zwischen Wertingen und Unterthürheim

Der neue, dröhnende Belag auf der Kreisstraße DLG 39 hat viel Wirbel verursacht. Autofahrer sorgten sich um ihre Fahrzeuge. Jetzt liegen die Laborergebnisse vor.
Von Laura Gastl
    • |
    • |
    • |
    Wenn Autos über die frisch sanierte Straße zwischen Wertingen und Unterthürheim fuhren, verursachte das zunächst laute Geräusche. Inzwischen hat sich das Problem erledigt.
    Wenn Autos über die frisch sanierte Straße zwischen Wertingen und Unterthürheim fuhren, verursachte das zunächst laute Geräusche. Inzwischen hat sich das Problem erledigt. Foto: Laura Gastl

    Das Problem hat sich erledigt. Als die Kreisstraße DLG 39 zwischen Wertingen und Unterthürheim vor einigen Wochen frisch saniert war, dröhnte es beim Befahren der Strecke. Verkehrsteilnehmende wunderten und sorgten sich gar um ihre Fahrzeuge. Einem regen Austausch auf Facebook darüber folgte eine Anfrage unserer Redaktion ans für die Straße zuständige Dillinger Landratsamt. Inzwischen schweigt der Fahrbahnbelag. Was steckt dahinter?

