Sanierung: Jetzt schweigt die Straße zwischen Wertingen und Unterthürheim

Das Problem hat sich erledigt. Als die Kreisstraße DLG 39 zwischen Wertingen und Unterthürheim vor einigen Wochen frisch saniert war, dröhnte es beim Befahren der Strecke. Verkehrsteilnehmende wunderten und sorgten sich gar um ihre Fahrzeuge. Einem regen Austausch auf Facebook darüber folgte eine Anfrage unserer Redaktion ans für die Straße zuständige Dillinger Landratsamt. Inzwischen schweigt der Fahrbahnbelag. Was steckt dahinter?

