Dröhnt der neue Straßenbelag zwischen Wertingen und Unterthürheim noch immer?

Eine Straßensanierung soll in der Regel Verbesserung bringen. Im Fall der Arbeiten an der Kreisstraße DLG 39 zwischen Wertingen und Unterthürheim war das zunächst nicht der Fall. Als die Strecke Ende Juli wieder freigegeben wurde, klagten Autofahrerinnen und Autofahrer über „sehr ungewöhnliche Fahrgeräusche“ und „ein Dröhnen“. In einer Facebook-Gruppe tauschten sie sich über ihre Erfahrungen aus. Wie steht es inzwischen um die Straße?

Roman Bauer, Leiter des kommunalen Tiefbaus im Landratsamt Dillingen, machte sich infolge der Beschwerden ein Bild von der Lage. Nicht auf der ganzen Strecke, jedoch in Teilbereichen, befahre sich die Fahrbahn tatsächlich „laut“. Das teilte der Mitarbeiter des Landratsamts Ende Juli unserer Redaktion mit. Woran das liege, konnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Doch noch in derselben Woche wurden Proben genommen und an ein Labor geschickt. Untersucht werden sollte unter anderem die Zusammensetzung des Mischguts sowie der Hohlraum- und Bindemittelgehalt im Asphalt.

Untersuchung an der Straße: Laborergebnisse sind noch nicht da

Drei Wochen später sind die Ergebnisse der Laboruntersuchungen noch immer nicht da. Darüber informiert das Landratsamt auf Nachfrage. Doch den Aussagen von einigen Bürgerinnen und Bürgern zufolge, die die Straße regelmäßig befahren, habe sich das Geräusch verbessert: Es sei leiser geworden, „was aber vom Tiefbauamt noch nicht verifiziert werden konnte“. So heißt es in der Mitteilung. Die Urlaubszeit wirkt sich sowohl auf die Behörde als auch auf die Arbeit im Labor aus. Damit bleibt weiter abzuwarten, welche Ergebnisse die Überprüfungen bringen werden und ob an der Straße nachgearbeitet werden muss.

Doch schon im Juli beruhigte Bauer die Verkehrsteilnehmenden: „Die Straße ist befahrbar.“ Trotz der Geräusche müsse sich niemand darum Sorgen machen, dass die Fahrzeuge Schaden nehmen.