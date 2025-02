Landfrauentag zum Thema Bildung im Dillinger Stadtsaal

Jedes Jahr überlegen sich die Landfrauen im Landkreis Dillingen für ihren Tag ein besonderes Motto. Dieses Jahr lautet es: „50 Jahre Bildungswerk – Bildung bewegt vieles!?“. Der große Landfrauentag findet am kommenden Mittwoch, 12. Februar, im Stadtsaal in Dillingen statt. Beginn ist um 10 Uhr, der Einlass beginnt um 9 Uhr. Was nicht fehlen darf: die Andacht mit dem Landfrauenchor. Anschließend wird Petra Högl, Landtagsabgeordnete sowie stellvertretende Vorsitzende und Mitglied des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, die Festansprache übernehmen. Die CSU-Politikerin stammt aus dem Landkreis Kehlheim, ist Mutter von vier Kindern und hat bis zu ihrer politischen Karriere unter anderem über 20 Jahre die Verwaltung der familieneigenen Landwirtschaft übernommen.

Für Betriebe, die sich verändern wollen

Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Stadtsaal wird Heike Zeller von dem Unternehmen aHEU – regionale Vermarktungsstrategien referieren. Dabei liegt der Schwerpunkt vor allem auf dem Thema „Eine Bildung sagt mehr als 1000 Worte – Wie wir uns in der Welt zurechtfinden.“ Die Firma unterstützt Unternehmen, dazu zählen auch landwirtschaftliche Betriebe, die sich verändern wollen. Es geht dabei unter anderem um Strategie, Marketing und Vertrieb. Dabei sind die Bereiche Direktmarketing und Regionalität Schwerpunkte. Heike Zeller ist die Inhaberin von aHEU. Nach Kaffee und Kuchen findet der Landfrauentag in Dillingen am Mittwochnachmittag seinen Abschluss. (sb)