Apotheken bleiben am Mittwoch im Kreis Dillingen nachmittags geschlossen

Plus Beim bundesweiten Protest gegen schlechte Vergütungen und veraltete Abrechnungssysteme wird es auch in der Region Solidaritätsaktionen geben.

Sinkende Gewinne, unzureichende Finanzierung, Personalmangel, Lieferengpässe und schließlich der Vormarsch der Online-Anbieter: Deutschlands Apotheken stehen mächtig unter Druck, zumal ihnen zudem die überbordende Bürokratie zu schaffen macht. Auch bei den 17 Häusern in der Region zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen. So wie die zehntausenden Verkaufsräume bundesweit werden auch im Landkreis Dillingen am Mittwoch Apotheken zwischen 13 und 16 Uhr schließen. Anlass ist der Unmut der Einrichtungen über den staatlichen wie politischen Umgang mit ihnen und vor allem der in Düsseldorf stattfindende Deutsche Apothekertag. Beachtung dürfte dabei die Rede des zuständigen Bundesgesundheitsministers finden. Auch wenn Notdienste gewährleistet werden, erhofft sich die nordschwäbische Branche ein deutliches solidarisches Zeichen in Richtung Berlin.

Matthias Schneider könnte am Mittwoch als einer der über 300 Delegierten beim Betreten von „Saal XY“ im Kongress-Zentrum dem aktuellen Ressortchef begegnen. Könnte – denn anders als viele seiner Vorgänger verzichtet Professor Karl Lauterbach auf ein persönliches Erscheinen und wird per Videoschalte einbezogen. Sehr zum Ärger der zur Hauptversammlung der deutschen Apothekerinnen und Apotheker einladenden Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Sie sind auf den Mann aus der Bundeshauptstadt ohnehin kaum gut zu sprechen. Dessen Ministerium von einem „überdurchschnittlich gestiegenem Einkommen“ der Kritiker spricht. Zum Entsetzen des Dillinger Apotheken-Chefs wie auch des Wertinger Apotheken-Betreibers Josef Stuhler. Beide erhoffen sich von der Veranstaltung am Rhein, den die ABDA zu einem „Tag der Antworten“ des Ministers machen möchte, „nicht allzu viel“, wie Stuhler betont. Sein Schaufenster ziert seit ein paar Tagen eine künstlerische Abbildung von Lauterbach, flankiert von der Botschaft „Wir bleiben geschlossen, weil Lauterbach uns Antworten schuldet.“

