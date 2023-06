Apotheken-Protest im Kreis Dillingen: "Das System hat sich kaputtgespart"

Alle Apotheken im Landkreis Dillingen haben am 14. Juni geschlossen. Apothekensprecher Matthias Schneider erklärt, was aktuell schiefläuft und wo Notfall-Apotheken sind.

Wer am Mittwoch vor einer geschlossenen Apotheke steht, darf sich nicht wundern. Am bundesweiten Protest beteiligen sich auch alle Apotheken im Landkreis Dillingen. "Die Situation hat sich schleichend über die vergangenen Jahre verschlechtert", klagt Apotheker Dr. Matthias Schneider, der in vierter Generation die Obere Stadt-Apotheke in Dillingen und drei weitere Apotheken betreibt. Der Sprecher der Apotheker im Landkreis Dillingen erklärt, dass er bisher noch nie erlebt habe, dass sich die Apothekerschaft so einig sei. Alle wüssten, dass es so nicht mehr weitergeht. Zu viel Bürokratie, zu wenig Geld und Lieferengpässe seien der Grund, dass es so weit gekommen sei.

Apotheken protestieren im Landkreis Dillingen am Mittwoch, 14. Juni

Die Lieferengpässe von Medikamenten erschweren auch weiterhin im Landkreis Dillingen die tägliche Arbeit in den Apotheken, wie Schneider berichtet. "Das ist ein hausgemachtes Problem. Das System hat sich in den vergangenen Jahren kaputtgespart", erklärt der Sprecher. Die Hersteller bekämen immer weniger Geld, seien deswegen von Europa in das Ausland ausgewandert. Durch gestiegene Energiekosten lohne sich die Herstellung nicht mehr.

Dadurch fehlen Schmerzmittel, Antibiotika oder Krebsmittel. Schneider sagt: „Das ist kein Ding von zwei bis drei Monaten, sondern das wird mehrere Jahre anhalten.“ Gesundheitsminister Karl Lauterbach verweist nach einem Brandbrief von Kinderärzten auf das Anfang April im Kabinett beschlossene Gesetz gegen Lieferengpässe. Schneider kritisiert, dass sich das Problem dadurch nicht sofort verbessere.

Apotheken-Protest: viel Bürokratie, wenig Geld und Lieferengpässe

Nicht nur die Lieferschwierigkeiten, durch die Mitarbeitende häufig nach Alternativen suchen müssten, erschwerten den Alltag, sondern auch die Bürokratie. Laut Schneider muss viel nachgearbeitet werden. Er nennt ein Beispiel: Wenn ein Arzt keine Dosierung auf das Rezept von einem Kunden schreibt und er das in der Apotheke nicht bemerkt, zahlt die Krankenkasse nichts. Weder Honorar noch Einkaufspreis des Medikaments. Als „überbordende Bestrafung“ bezeichnet Schneider das.

Dr. Matthias Schneider führt die Obere Stadt-Apotheke in Dillingen in der vierten Generation. Er macht sich für den Apotheker-Protest stark. Foto: Berthold Veh (Symbolbild)

Dazu kommt das fehlende Geld. Der Apothekensprecher erklärt: Es gibt Festpreise bei Arzneimitteln, die in ganz Deutschland gelten, auch der Anteil der Apotheken daran ist vorgeschrieben. Nur sei dieser seit 20 Jahren nahezu unverändert. Vor zehn Jahren habe es eine Erhöhung von drei Prozent gegeben. Das sei mit den heutigen Kosten nicht mehr zeitgemäß. Dadurch können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiederum nicht mehr fair bezahlt werden. Zwar gibt es einen Tarifvertrag, die Schneider zufolge aber „ein Witz“ sind. In der Industrie würden sie das Eineinhalbfache verdienen. Zum Fachkräftemangel komme, dass immer weniger Pharmazie studieren. Viele seien beim Berufseinstieg schockiert, wie wenig man verdiene. Denn das Gerücht von früher, dass Apothekerinnen und Apotheker viel Geld haben, sei nicht mehr aktuell.

Wegen der Schwierigkeiten schließen immer mehr Apotheken: In Deutschland gibt es so wenig wie seit 40 Jahren nicht mehr. In Bayern sank die Zahl in den vergangenen Jahren um etwa 13 Prozent. Im Landkreis Dillingen gibt es laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände sogar weniger als 22 Apotheken auf 100.000 Einwohner.

Der Apothekensprecher erhofft sich, dass die Menschen im Landkreis Dillingen während des Protests merken, wie das ist, wenn immer mehr Apotheken schließen. Denn nur für den Notfall, um die Grundversorgung zu erhalten, haben am Mittwoch zwei Apotheken im Landkreis Dillingen geöffnet: die Vogtei-Apotheke in Bachhagel und die Marien Apotheke in Holzheim. Der Anfahrtsweg dahin, kann je nach Wohnort, deutlich länger als zur gewohnten Apotheke um die Ecke sein.