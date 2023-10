Auto angefahren und geflüchtet: Dillinger Polizei ermittelt zwei Senioren

In Wertingen und Gundelfingen haben ein Autofahrerin und ein Autofahrer andere Fahrzeuge touchiert und sind verschwunden. Auch in Dillingen und Lauingen hat es gekracht.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstagvormittag beobachtet, wie eine Autofahrerin mit ihrem Wagen in der Straße „Kalteck“ in Wertingen gegen ein geparktes Auto gefahren war. Anschließend stieg die Frau aus ihrem Wagen und begutachtete den angefahrenen und beschädigten Mercedes. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, stieg die Fahrzeugführerin laut Polizeibericht wieder in ihr Auto ein und flüchtete vom Unfallort. Über das Autokennzeichen konnte eine 88-jährige Seniorin ermittelt werden, die den Verkehrsunfall verursacht hatte. Sie hat sich nun strafrechtlich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu verantworten.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in Gundelfingen. Einen Schaden von rund 2000 Euro verursachte ein 85-jähriger Autofahrer am Donnerstagvormittag. Der Mann war, so steht es im Polizeibericht, mit seinem Wagen beim Rückwärtsausparken gegen die linke Fahrzeugseite eines geparkten Autos gefahren. Anschließend entfernte sich der Autofahrer unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. An der Unfallstelle hinterließ er Fahrzeugteile seines Autos. Die weiteren Ermittlungen führten zu dem 85-jährigen Unfallflüchtigen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Polizei sucht nach weiteren Unfallfluchten in Dillingen und Lauingen Zeugen

In zwei anderen Fällen hat die Polizei die Fahrerflüchtigen noch nicht aufgespürt und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Am Mittwoch, 11. Oktober, fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer zwischen 7 und 9 Uhr gegen einen schwarzen Audi A3, der in der Johann-Michael-Sailer-Straße in Dillingen geparkt war. Am Audi wurde der linke Kotflügel und die Frontschürze links beschädigt. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Dillinger Straße in Lauingen. Dort fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen blauen Ford Grand C-Max und beschädigte diesen an der vorderen linken Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe am Ford beträgt etwa 1400 Euro. In beiden Fällen begingen die Unfallverursacher Fahrerflucht. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon 09071/560. (AZ)

