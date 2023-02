Quarantäne? Maskenpflicht? Testen? Expertin erklärt aktuelle Corona-Regeln

Muss eine Covid-Erkrankung weiter gemeldet werden? Was ist mit Isolation und Impfpflicht? Das alles hat sich seit 1. Februar geändert.

Mit dem Wegfall der Maskenpflicht seit 1. Februar ist ein großer Bestandteil der Corona-Pandemie nun Geschichte. Gilt das in allen Bereichen?



Dr. Uta-Maria Kastner: In Krankenhäusern, stationären Rehabilitationseinrichtungen und Einrichtungen zur Betreuung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen gilt aufgrund bundesrechtlicher Regelungen grundsätzlich für alle, die die Einrichtung betreten, FFP2-Maskenpflicht. Besucher und Besucherinnen und Beschäftigte dürfen diese Einrichtungen außerdem grundsätzlich nur bei Vorlage eines negativen Testnachweises betreten. Geimpfte oder genesene Beschäftigte müssen weiterhin zwei Tests pro Woche erbringen, nicht geimpfte oder genesene Beschäftigte drei Tests pro Woche. Dabei sind Selbsttests ohne Aufsicht für geimpfte oder genesene Beschäftigte erlaubt. In Arztpraxen, Zahnarztpraxen, psychotherapeutischen Praxen und weiteren ambulanten medizinischen Einrichtungen wie zum Beispiel Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken gilt grundsätzlich FFP2-Maskenpflicht für Patientinnen und Patienten und Besucherinnen und Besucher. Auch hier gelten Ausnahmen.

Welche Ausnahmen gibt es?



Kastner: Es gelten Ausnahmen, etwa wenn die Erbringung oder Entgegennahme einer medizinischen oder vergleichbaren Behandlung dem Tragen einer Atemschutzmaske entgegensteht oder für Kinder unter sechs Jahren. Aber auch für gehörlose und schwerhörige Personen und für Menschen, die ärztlich bescheinigt aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung keine Gesichtsmaske tragen können. Eine weitere Ausnahme gilt für behandelte beziehungsweise betreute Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten.

Wo gibt es keine Maskenpflicht? Steht diese Befreiung über dem Hausrecht?



Kastner: Keine Maskenpflicht gibt es in räumlich abgrenzbaren Bauteilen, in denen regelmäßig kein Kontakt zu vulnerablen Personen besteht, etwa Verwaltungstrakte, Maschinenräume oder Läden, die an Förderwerkstätten angegliedert sind. Aber: Auf dem Weg zu diesen Bereichen gilt wiederum Maskenpflicht, wenn dieser auch von vulnerablen Personen genutzt wird. Eigentümer haben das Recht, festzulegen, welche Voraussetzungen für den Zutritt oder die Nutzung ihrer Sache zu erfüllen sind. Eine Maskenpflicht kann Teil dieser Bedingungen sein.

Was gilt, wenn man positiv getestet ist?



Kastner: Auf das Coronavirus SARS-CoV-2 positiv getestete Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren sind verpflichtet, unverzüglich eine Maske – mindestens medizinischer Mund-Nasen-Schutz, besser FFP2 – beim Verlassen der eigenen Wohnung zu tragen. Die Maskenpflicht gilt nicht im Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, oder in Innenräumen, in denen sich keine anderen Personen aufhalten.

Uta-Maria Kastner Foto: Marcus Merk

Besteht noch eine Meldepflicht beim Gesundheitsamt?



Kastner: Sollte sich durch einen Antigentest oder einen PCR-Test eine Corona-Infektion bestätigen, besteht eine Meldepflicht für Teststationen, Labore, Arztpraxen, Apotheken und Einrichtungen.

Viele Teststationen sind abgebaut worden. Gibt es genügend öffentliche Testmöglichkeiten?



Kastner: Ja. Um den Bürgerinnen und Bürgern ein möglichst flächendeckendes Testangebot anzubieten, können Testungen auch bei privaten Teststellen, die vom Gesundheitsamt als weitere Leistungserbringer beauftragt wurden, durchgeführt werden. Diese führen in der Regel nur Bürgertestungen mittels PoC-Antigen-Tests durch, können im Einzelfall vom Gesundheitsamt aber auch beauftragt werden, zusätzlich PCR-Testungen anzubieten. Dies gilt nach der Testverordnung aktuell noch bis zum 28. Februar. Im Landkreis Dillingen sind dies das Testzentrum des Landkreises Dillingen und weitere öffentliche Teststationen. Die Kontaktdaten werden regelmäßig auf der Landkreishomepage aktualisiert: www.landkreis-dillingen.de/corona-test. Neben diesen Teststationen gibt es auch Apotheken im Landkreis, die Testmöglichkeiten anbieten. Personen mit Symptomen sollten sich zur Diagnostik an die Hausärztinnen und Hausärzte wenden.

Teststationen im Kreis Dillingen 1 / 5 Zurück Vorwärts Derzeit gibt es im Landkreis Dillingen das Testzentrum des Landkreises, Weberstr. 14, in Dillingen. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr. Samstag, Sonntag und an Feiertagen geschlossen.

Weitere öffentliche Schnelltestzentren gibt es in Bachhagel , Burghagler Str. 10, Montag bis Samstag 7 bis 19 Uhr, Sonntag 15 bis 19 Uhr; Dillingen, Apotheken Dr. Schneider zusammen mit der Großen Kreisstadt Dillingen und DSDL, Foyer der Dreifachturnhalle an der Mittelschule, Ziegelstr. 10, Montag bis Freitag von 7.45 bis 10 Uhr, Samstag von 10 bis 12.30 Uhr; Bürgertest Eichwaldbad Dillingen "Drive in and Walk in", Oblatenweg 10, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr; City-Test Dillingen, Große Allee 32, Dillingen, Montag bis Donnerstag von 9 bis 20 Uhr, Freitag von 9 bis 11 Uhr und 14 bis 20 Uhr;

Höchstädt, Citytest, Bürgermeister-Reiser-Str.4, Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 8.30 bis 16 Uhr; Stadtapotheke Daniela Brinz e. K. zusammen mit der Stadt Höchstädt und Baselt Event & Service, Altes Feuerwehrhaus, Prinz-Eugen-Str. 11, Montag, Mittwoch und Freitag von 17 bis 18:30 Uhr; Holzheim, Marien-Apotheke, Lindenstr. 1, Montag bis Freitag von 8 bis 17.30 Uhr, Samstag von 8 bis 11.30 Uhr; Lauingen, Friseur Wörrle GmbH, Klosterstr. 3, Montag bis Freitag von 8 bis 18Uhr, Samstag von 7.30 bis 12.30 Uhr; Wertingen, Sesa-Teststation, Industriestr. 2a, Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr, Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 14 Uhr.

PCR-Tests können nur in folgenden drei Stationen durchgeführt werden: Testzentrum des Landkreises Dillingen in der Weberstraße in Dillingen, Apotheken Dr. Schneider Dillingen, Sesa-Teststation in Wertingen . Eine PCR-Testung zur Bestätigung eines positiven Antigentests ist ebenfalls kostenlos.

Alle Teststationen inklusive Öffnungszeiten sind online aufgelistet unter www.landkreis-dillingen.de oder https://map.schnelltestportal.de

Sind die Tests noch kostenlos?



Kastner: Asymptomatische Personen bei Ausbruchsgeschehen in Einrichtungen, asymptomatische Patienten, Bewohner, Betreute und Besucher von und in Einrichtungen und asymptomatische Beschäftigte von stationären Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegediensten und anerkannten Angeboten zur Unterstützung im Alltag können sich in den Teststellen des Landkreises kostenlos testen lassen. Personen mit Symptomen können sich zur Diagnostik an die Hausärztinnen und Hausärzte wenden.

Stimmt es, dass ab sofort FFP2-Masken im Verbandskasten eines jeden Fahrzeuges sein müssen?



Kastner: Am 1. Februar 2023 endete eine Übergangsfrist. Es müssen jetzt zwei medizinische Gesichtsmasken in einem Verbandskasten vorhanden sein. Neue Verbandskästen sind bereits mit zwei medizinischen Masken bestückt. Masken der Klassifizierung FFP2 waren hierfür nicht vorgesehen. Vorgegeben sind lediglich medizinische Mund-Nase-Bedeckungen, wie sie schon seit 2021 in betrieblichen Verbandskästen enthalten sein müssen. Für ein Bußgeld wird diese Neuerung erst relevant, wenn der Gesetzgeber diese Vorgabe in die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) aufgenommen hat.

Zur Person: Dr. Uta-Maria Kastner ist die Leiterin des Fachbereichs Gesundheit am Landratsamt in Dillingen.