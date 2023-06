Landkreis Dillingen

In der geriatrischen Abteilung werden ältere Menschen nach einer OP wieder fit

Die 88-jährige Elfi Furchtner ist dankbar, dass sie in der Geriatrie-Abteilung des Wertinger Krankenhauses ihren Oberschenkelhalsbruch so weit ausheilen kann, dass sie wieder einigermaßen beweglich ist. Ärzte, Pfleger und Therapeuten – im Bild von links Professor Wolfgang Gröbner, Tobias Gross und Stefan Bär – unterstützen sie dabei. Gerne sitzt sie im neuen Aufenthaltsraum der Abteilung.

Plus Die "Freunde des Krankenhauses" ermöglichen einen Gruppenraum in der geriatrischen Abteilung in Wertingen. Damit erweitert sich die Aussicht auf Genesung.

"Hier ist es super." Klar und gerne antwortet Elfi Furchtner auf die Frage, wie es ihr hier gefällt. Vor knapp einer Woche kam die 88-Jährige in die Geriatrieabteilung des Wertinger Kreiskrankenhauses. Frisch operiert nach einem Oberschenkelhalsbruch. Pflegekräfte, Ärzte und Therapeuten unterstützen sie hier auf vielfältige Weise, wieder zu ihrer ursprünglichen Form zurückzufinden. Besonders der neue Aufenthaltsraum hat es ihr angetan.

Verein unterstützt die geriatrische Abteilung finanziell

Hier sitzt die 88-Jährige an diesem Nachmittag, als eine ganze Gruppe Menschen kommt, um den Raum zu besichtigen. Das Krankenhauspersonal stellt ihn den "Freunden des Krankenhauses" vor. Der Wertinger Unterstützerverein hat 72.505 Euro auf das Konto der Kreisklinik überwiesen, um den Gruppenraum einzurichten. Mit speziell ausgewählten Möbeln, Geräten, Büchern und Spielen, die den Heilungsprozess der älteren Menschen unterstützen.

