Das achte "Dillikat-Jahr" beginnt mit Neuwahlen

Es gibt eine personelle Änderung im Vorstand des Vereins. Und der Termin für das Festival in 2023 steht fest.

Die Jahresversammlung des Dillikat e. V. und damit in 2023 das achte Dillikat-Jahr begann mit Neuwahlen des Vorstands. Jeweils einstimmig wurden Marlies Nitschke, Seraphia Chevalier und Joachim Hien bestätigt. Nachdem Benedikt Rapp nicht mehr kandidiert hatte, wurde Nadja Hurler in den Vorstand gewählt. Sie war und ist weiterhin für Musik, Bühne und Bandbetreuung am Dillikat-Festival verantwortlich. Des Weiteren wurde Petra Hien als Kassenwartin, Elisabeth Heinz als Schriftführerin und Anton Heinz als Revisor bestätigt.

Neu im Dillikat-Vorstand ist Nadja Hurler. Foto: Dillikat

Verein bemüht sich um Nachhaltigkeit

Im Gegensatz zu den Lockdown-Jahren 2020 und 2021 startete der Dillikat e. V. im Jahr 2022 wieder richtig durch. Er veranstaltete gemeinsam mit „vomFass“ und „Concerto Latino“ im Juli zum ersten Mal die Stadtmauerserenade im Colleggarten. Für die naturnahe Gestaltung und Pflege des Colleggartens konnte der Verein dieses Jahr verspätet den Umweltpreis 2020 des Landkreises Dillingen entgegennehmen. Der Verein bewirbt zudem aktiv die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und hat dazu Werbematerialien anfertigen lassen, die auch ausgeliehen werden können. Und klar, dass das gut besuchte Dillikat-Festival im August der Höhepunkt des Vereinsjahrs war.

Ein Konzert bei der Basilika in Dillingen

Nach den Neuwahlen und dem Jahresrückblick wurden aufregende Pläne für 2023 geschmiedet. Heuer soll es die Stadtmauerserenade und das Dillikat-Festival (27. August) natürlich wieder geben. Denkbar ist auch ein Konzert am Basilikaplatz in Dillingen. Außerdem sollen die 17 Ziele durch weitere Aktionen noch weiter unterstützt werden. Dabei bleibt das Motto des Vereins stets „kulinarisch - musikalisch – gut“. Dieses Konzept hat Dillikat neue, junge Mitglieder und viele helfende Hände beschert. (AZ)